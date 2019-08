Sol og sommer over Fyn lørdag

Sommerferien synger snart på sidste vers for en del fynboer. Og der er godt nyt til dem, der vil nå at nyde vejret lidt endnu. I hvert fald tyder det på, at lørdag bliver en flot dag at være ude på.

Dagen starter tørt og lidt køligt. Fra morgenstunden ligger temperaturerne omkring 15 grader.

Op ad formiddagen stiger temperaturerne hurtigt, og de rammer de cirka 20 grader, hvor de forventes at ligge resten af dagen. Nogle steder kan de snige sig op på omkring 23 grader.

Med badevandstemperaturer på mellem 18 og 20 grader, kunne lørdagen godt tegne til at blive en god sommerlig dag for dem, der har fri og ferie.

Det milde vejr kommer oven på en uge, hvor flere steder i Danmark har været ramt af skybrud. Torsdag var det i Svendborg, hvor der på under en halv time faldt 15,6 milimeter regn.

Også søndag ser ud til at kunne blive mild og tør, men i begnydelsen af næste uger, vender regnen nok tilbage.

