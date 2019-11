Tør og vindstille dag på Fyn inden periode med regn og rusk

Efter en onsdag, hvor kraftige byger rullede ind over Fyn sidst på dagen, bliver vejret på Fyn torsdag noget mere tørt.

Nok begynder dagen lidt skyet og med en lille risiko for regndryp, men senere vil man kunne opleve solen skinne flere steder. Temperaturen kommer til at ligge på mellem seks og syv grader.

Læs også Salget stagnerer: - Virksomheder investerer alt for lidt i robotter

- Hvad der også er værd at bemærke er, at der ikke kommer særligt meget vind. Det gør, at det vil føles ganske udmærket derude, man behøver ikke at finde en lækrog, siger TV 2 Vejrets Sebastian Pelt.

Forvarsel om regn og rusk

I løbet af eftermiddagen og aftenen vil vinden gå over i øst, og det er et forvarsel om, hvad der vil ske de næste par dage. Der venter nemlig regn og rusk.

- Men nyd dagen i dag, det bliver langt den bedste i en række dage, fortæller Sebastian Pelt.

Læs også Kris er én af de få: Far hjemmepasser Sarah, når mor er på job