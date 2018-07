Sommerlejr: Flygtninge lærer fra sig til flygtninge

Flere af de frivillige til dette års flygtninge-sommercamp er selv flygtet til Danmark. Nu lærer de fra sig efter få år i Danmark.

Sidste år var Wael Alukla med på flygtninge-sommercamp. I år er han med igen, men denne gang som frivillig leder.

- Det hjælper flygtninge. Jeg er selv flygtning fra Syrien, så jeg syntes, det var megagodt, hvis jeg var frivillig og hjalp andre. Jeg har lært en rigtig masse ting om livet her, siger Wael Alukla.

Det er Dansk Flygtningehjælp Ungdom, der arrangerer sommercampen. Her er en tredjedel af deltagerne unge danskere og to tredjedele unge flygtninge.

Fra Eritrea til Vejlby Fed

En af deltagerne på sommerens camp i Vejlby Fed er Wanta Gedamu fra Eritrea

Sommercampen er til glæde for både store og små. Foto: Morten Grundholm

- Jeg har hørt om det, da min ven var med sidste år, siger hun.

Hun er med på lejr for at blive bedre til at lære at tale dansk og få venner på tværs af landet.

Det samme er Abdul Rahman Alsalloumi, der kom til Danmark for to år siden.

- Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi man prøver noget nyt og spændende i naturen, fortæller han.

Tirsdag blev taskerne pakket ud i Vejlby Fed-hytterne, og de 42 deltagere og frivillige tog hul på den fem dage lange sommerlejr.

- Vi oplever rigtig meget, at unge flygtninge har lyst til at engagere sig i samfundet og har rigtig meget lyst til at være med. Den mulighed vil vi gerne give dem, fortæller lejrleder Sally Morell Lundorff.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom arrangerer i alt fire camps rundt om i Danmark.

