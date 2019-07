Sommerlejr kun for kvinder: - Her kan jeg tage mit tørklæde af

60 kvinder er i denne uge samlet til sommerlejr for både flygtninge og danskere på Brenderup Højskole. En af dem er 20-årige Gharam Barakat, der er flygtet fra Syrien for tre år siden.

- Jeg har hørt, det er meget interessant, og man kan mødes med andre, og man kan få nye venner. Det vil jeg gerne, siger Gharam Barakat til TV 2/Fyn.

40 af kvinderne på sommerlejren er ligesom Gharam Barakat flygtninge, mens resten er danske.

Bedre netværk

Dansk Flygtningehjælp Ungdom holder hvert år sommerlejr for flygtninge og danskere, hvor målet er at give flygtninge et bedre netværk i Danmark.

- Det vigtigste formål med campen er at lave et sted, hvor de her kvinder kan møde hinanden, og hvor de netop kan skabe et netværk. Rigtig mange flygtningekvinder har ikke noget netværk i Danmark. De kender ingen mennesker, siger lejrleder Solveig Helles fra Dansk Flygtningehjælp Ungdom.

I denne uge mødes flygtningekvinder og danske kvinder sammen til den første sommerlejr kun for kvinder, hvor de skal lære hinandens kultur og forskelligheder at kende.

Hvorfor kun kvinder?

- For nogle kvinder er det bare mere trygt at starte med at komme i et fællesskab, hvor der kun er kvinder, siger Solveig Helles.

Det betyder meget for Gharam Barakat, at det kun er kvinder, der har lov til at deltage.

- For mig som muslim kan jeg ikke tage mit tørklæde af. Lige nu - fordi alle er kvinder - kan jeg tage det af, fordi vi er som en familie her, så det er vigtigt for mig, at jeg kan være fri, siger Gharam Barakat.

Kagebagning og dans

Lejren består af en række forskellige workshops og aktiviteter, eksempelvis kagebagning, afrikansk dans og maling. Også danskerne får noget ud af Dansk Flygtningehjælp Ungdoms sommerlejr.

- I min hverdag møder jeg ikke særlig tit kvinder, der er flygtet, så det er en måde at møde nogle mennesker, der er meget anderledes end mig selv, og samtidig opdage, at vi har alle mulige ting til fælles, og at vi kan have det megahyggeligt sammen her, siger Ida Olsen.

Kvinderne i lejren er mellem 16 og 30 år.