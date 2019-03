Sommerrevy giver gratis adgang til studerende

Salget af billetter til Odense Sommerrevy går så stærkt som aldrig før. På nuværende tidspunkt har revyen solgt flere end 18.000 billetter, hvilket er to måneder foran sidste sæsons salgstal.

Nu kommer revyen med et nyt tilbud, der skal skaffe dem flere yngre publikummer.

Odense Sommerry giver derfor gratis adgang til studerende med et studiekort til en enkelt forestilling den 23. maj.

Det er vigtigt, at vi får fortalt de unge, at det altså ikke er noget gammelt og støvet noget at gå til revy Lars Arvad

- Vi kan se på de publikummer, vi har nu, at vi ikke har fat i de unge og især ikke i de studerende. Det koster jo alligevel en 4-500 kroner at komme til revy. Men vi vil rigtig gerne på sigt trække dem i revyen, og derfor har vi så valgt at sige, at vi vil udnytte det momentum, vi har nu, hvor vi har sat tre ekstraforestillinger ind i går, fortæller revydirektør Lars Arvad til TV 2/Fyn.

Derfor inviterer revyen studerende på gratis underholdning i teltet på Engen i Fruens Bøge til maj.

- Det har vi gjort for at udvide kendskabet til revyen og prøve at få de unge ind. Det første fix er gratis, griner Lars Arvad, der både er revydirektør og også selv er aktiv skuespiller på scenen under revyen.

Savner det yngre publikum

Revydirektøren fortæller, at tiltaget kommer, efter han netop selv er blevet valgt til bestyrelsen i Revy Danmark, der er foreningen af danske revyer.

Her har de ifølge Lars Arvad ofte diskussionen om, hvordan de skal lykkes med at fange det yngre publikum.

Odense Sommerrevy Skuespillerholdet til årets revy består af Niels Olsen, Sofie Lassen-Kahlke, Thomas Mørk, Vicki Berlin og revydirektør Lars Arvad selv. Revyen instrueres af Joy-Maria Frederiksen.

Odense Sommerrevy spiller fra 9. maj til 15. juni i teltet på Engen i Fruens Bøge. Det er fjerde sæson, der spilles sommerrevy på Engen. Se mere

- Vi må sørge for, at det her ikke bliver noget, der dør med publikum stille og roligt. Så det er både for at forny revygenren og få de unge i tale, siger Lars Arvad og uddyber:

- Jeg kan ikke forstå, de unge ikke bliver tiltrukket af revyen. De mangler satiredelen, som er det, revyen kan, og som er ret væsentligt for mig at få fortalt. At det sgu både er moderne og aktuelt, når man laver revy. Og det vil vi gerne have, at de unge får øjnene op for. Det er vigtigt, at vi får fortalt de unge, at det altså ikke er noget gammelt og støvet noget at gå til revy, forklarer revydirektøren.