Sommervarme rammer Fyn

Sommervarmen er for alvor kommet til Fyn, hvor onsdag kan byde på temperaturer på op til 25 grader. Onsdag aften vender det dog, og torsdag vil blive en regnvejrsdag.

Endnu en uge er i gang, og den viser sig allerede fra sin bedste side - i hvert fald hvis du er en fynbo, der elsker sol.

Mandag byder nemlig på fuld sol, blå himmel og ingen skyer.

Temperaturerne kan i løbet af mandagen på Fyn komme helt op omkring de 24 graders varme. Ifølge TV2 Vejret er det især den nordlige del af Fyn, der virkelig får den sommerlige varme at mærke, mens den sydlige del får lidt køligere temperaturer.

Det skyldes søbrisen, der kommer fra Østersøen, hvor vandet kun er ti grader varmt.

Læs også Med sol kommer haveskader: Sådan undgår du ulykkerne

Solen kommer til at skinne de næste dage, hvor det kan blive helt op til 25 graders varme på Fyn. Foto: Mette Rønn

Varmen fortsætter et par dage

Generelt vil alle fynboerne opleve en meget sommerlig dag mandag. Og det vil fortsætte de næste dage, hvor temperaturerne vil blive højere og højere og kulminere onsdag med helt op til 25 graders varme.

Men pas på med at ligge i solen alt for længe uden nogen beskyttelse. UV-indekset har nemlig ligesom temperaturerne også fået et nøk opad. TV2 Vejret oplyser, at UV-indekset ventes at komme over fem, hvilket er det højeste indtil videre i år.

For en gennemsnitlig dansker med den såkaldte hudtype to betyder det, at man kan blive solskoldet på mellem 30 og 45 minutter i middagssolen mellem klokken 12 og 15.

Regn på løbsdag i Odense

Sent onsdag aften vil der komme skyer på himlen, og temperaturerne vil falde igen.

Det kommer uheldigvis for mange fynboer til at betyde, at det årlige eventyrløb i Odense højst sandsynligt bliver en våd affære.

Læs også Royal Run slår Eventyrløbets rekord