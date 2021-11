Sonja Marie efter valgnederlag: Har ikke fortrudt Mette Frederiksen-besøg

Nogen vil i dag påstå, at mink- og sms-skandalen måske kastede et ikke-lykkebringende skær over den lokale valgkamp, men Sonja Marie Jensen har ikke fortrudt besøget.

- Jeg satte rigtig stor pris på hendes besøg, og jeg tænker ikke, at det var noget, vi ikke skulle have gjort, siger Sonja Marie Jensen.

Mens socialdemokraterne gik frem i både Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens, Kerteminde og Svendborg, gik partiet tilbage i Odense, Middelfart og Nyborg og i mindre omfang på Ærø, Nordfyn og Langeland.

I Nyborg gik Socialdemokratiet tilbage med tre procentpoint og røg ned på 27,4 procent - det kostede et mandat.

- Vi skal evaluere på både valgkampen og den politik, vi gik til på valg på. For tilbagegangen er smadderærgerlig. Og så må vi ellers i gang med at bruge den indflydelse, vi har fået med vores mandater, siger Sonja Marie Jensen.

Hun vil ikke afvise, at den lokale partiforening kan lære noget af partifællerne i de kommuner, der gik frem.

- Vi må finde ud af, hvad vi skal arbejde videre med, og hvad der skal justeres til næste valgkamp. Jeg tror ikke på valgkamp i fire år som Donald Trump, men mere på, at vi skal evaluere valgkampen og justere, siger Sonja Marie Jensen.

Hun er klar til fire får mere som spidskandidat, hvis det socialdemokratiske bagland giver hende mandatet.