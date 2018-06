Sonja efter oprør: - Jeg tror, jeg kan samle folk

Socialdemokraternes borgmesterkandidat i Nyborg, Sonja Marie Jensen, måtte læse på tv2fyn.dk, hvorfor fem bestyrelsesmedlemmer smækkede med døren.

Tre uger efter at Socialdemokratiet i Nyborg valgte Sonja Marie Jensen som ny spidskandidat for partiet, har fem af bestyrelsens ni medlemmer sagt fra.

Således har Anne Michelsen, Ann-Christina Jensen, Merete Østergaard Bang, Leif Kjær Christensen og Dan Michelsen forladt bestyrelsen. De mener ikke, de kan stå inde for den ledelsesstil, der er kommet med 23-årige Sonja Marie Jensen som partiets borgmesterkandidat.

For to uger siden blev der holdt et lukket møde for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Udkommet heraf fik de fem bestyrelsesmedlemmer til at smække med døren.

Fra flere medlemmer af byrådsgruppen er det siden kommet frem, at processen frem mod de beslutningerne, der blev taget på det lukkede møde, var kaotisk og uskøn.

Sonja Marie Jensen har ikke helt den samme opfattelse af begivenhederne fra det lukkede gruppemøde, siger hun til TV 2/Fyn.

- De fem der er trådt ud af bestyrelsen deltog ikke på det lukkede gruppemøde. Mødet var for byrådsgruppen og den daværende partiformand, forklarer Sonja Marie Jensen, og tilføjer, at hun ikke vil hænge nogen ud fra et lukket gruppemøde.

- For mig var det vigtigste, at vi gik ud fra mødet og var enige. Det var det vi gjorde.

Skal folk makke ret?

Skal du være en samlende kraft i din byrådsgrupper eller skal folk simpelthen makke ret?

- Selvfølgelig vil jeg gerne være en samlende kraft. Jeg har stukket en linje ud, der hedder at vi i langt højere grad er proaktive, at vi arbejder i politiske projekter, og ikke mindst at vi gør det sammen med medlemmerne af vores partiforening.

- Det tror jeg på kan samle folk.

Samles magten?

Men så er spørgsmålet om 23-årige Sonja Marie Jensen er erfaren nok til at forstå, at moderne ledelse består i at uddelegere og ikke samle magten.

- Jeg syens det er meget naturligt, at jeg som borgmesterkandidat skal sidde i økonomiudvalget. Jeg synes også det er meget naturligt, at jeg skal sidde for bordenden af et af vores politiske udvalg, siger Sonja Marie Jensen.

- Jeg synes ikke erfaring er noget man skal trække ind i det her. Jeg er valgt som partiets borgmesterkandidat af vores medlemmer, af vores parti. Og selvfølgelig skal jeg have et sted, hvor jeg kan sidde og lave politik og sidde for bordenden i et af vores politiske udvalg.

- Det ser jeg som helt naturligt.

Ødelægger det drømmene?

Tror du at den uro der er opstået allerede efter du har siddet på posten i tre uger kan ende med at spænde ben for dine drømme og Socialdemokratiets drømme om, at komme ind i borgmesterkontoret i Nyborg igen?

- Det vil jeg være virkelig ked af, hvis det gør. Jeg synes vi skal samle os, vi skal se fremad. Vi skal efter sommerferien i gang med, at lægge de politiske planer og politiske projekter, som gør at vi står stærkt.

Du har vel også brug for at solidt politisk bagland, så hvad for en åbning vil du give dem der nu kritiserer dig?

- De har valgt at træde ud af bestyrelsen. Og det har jeg respekt for. Jeg har ikke fået de forklaringer, som jeg kunne læse på tv2fyn.dk. Jeg har fået nogle helt andre forklaringer på, hvorfor de valgte at stoppe.

- Nu får vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi får valgt nogle nye mennesker ind, nogle stærke muskler der har lyst til, at lave politiske projekter, der har lyst til, at vi i langt højere grad bruger vores partiorganisation til at diskutere politik og til at udvikle politik.

- Det er det jeg tror der skal til for, at vi står stærkt om tre et halvt år.

Andre bevæggrunde på mail

Og er du så én der tager imod det, hvis de yder dig modstand. Hvis de siger; "Sonja, prøv at høre. Vi har en anden holdning"?

- Selvfølgelig. Det skal vi jo. Vi skal altid sørge for, at tage konstruktiv kritik til os. Men jeg har ikke vidst, at de gik på baggrund af de ting jeg kunne læse. Jeg har fået nogle helt andre bevæggrunde leveret på mail.

