Årelang sagsbehandling: Sosu-hjælper fik arbejdsskade og måtte gå fra hus og hjem

Helt per automatik greb Jette Høi Pedersen ud efter en ældre dame, der var ved at falde.

Det var en aften i 2007, hvor Jette Høi Pedersen var på arbejde som sosu-hjælper i Kerteminde Kommune og netop ved at hjælpe damen i seng, da hun pludselig måtte reagere på faldet. Faldet blev standset, men styresenen i sosu-hjælperens skulder var ved at sprænge.

Man mister helt troen på, at der er noget, der snart kan lade sig gøre, fordi vi har været ude for så mange ting, og sagen har trukket ud så længe Jette Høi Pedersen, tidligere sosu-hjælper i Kerteminde Kommune

Siden fulgte et smertefuldt forløb, der betød, at Jette Høi Pedersen måtte tage nogle af sin mands smertestillende piller, og som nu er årsag til, at parret har måttet flytte fra deres hjem igennem 21 år.

Efter flere års sagsbehandling venter Jette Høi Pedersens stadig på at finde ud af, om hun er berettiget erstatning efter ulykken.

- Man mister helt troen på, at der er noget, der snart kan lade sig gøre, fordi vi har været ude for så mange ting, og sagen har trukket ud så længe, siger Jette Høi Pedersen om forløbet.

Smertefuldt forløb

Da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring første gang skulle tage stilling til Jette Høi Pedersens skade i 2008, blev det vurderet, at hun havde fået otte procent mén. Alligevel fortsatte hun med at arbejde.

- Jeg har spist mange piller. Indimellem spiste jeg min mands stærke smertestillende for at kunne holde det ud, siger hun.

Grunden til, at hun fortsatte, var, at hendes mand dengang var på invalidepension. Familien var afhængig af hendes løn.

- Så jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at hænge fast og beholde mit arbejde, fortæller hun.

På arbejdet hjalp en god kollega med at tage de tungeste borgere for at skåne Jette Høi Pedersen for at løfte for meget. På den måde kunne hun komme igennem arbejdsdagen, men så snart, hun var hjemme, forhindrede smerterne hende i at gøre ret meget.

Til sidst blev Jette Høi Pedersen opereret. Men hun fortsatte med at have voldsomme smerter i sin skulder, og i 2014 genoptager hun sagen. Denne gang om tab af erhvervsevne.

Klage fra kommunen

Det har haft kæmpe økonomiske konsekvenser, for det gør jo, at der kommer rykkere hele tiden, og to gange har de været ude for at lukke vores vand og varme Jette Høi Pedersen, tidligere sosu-hjælper i Kerteminde Kommune

Fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager Jette Høi Pedersens sag i 2014 tager det to et halvt år, før der kommer en midlertidig afgørelse. Ifølge den skal Jette Høi Pedersen modtage erstatning for sin arbejdsskade.

To dage senere klager hendes arbejdsgiver, Kerteminde Kommune, over sagen, der derefter igen kommer tilbage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her behandles sagen igen, og halvandet år senere meddeler de, at de fastholder den første afgørelse.

Nu er sagen endt i Ankestyrelsen, og Jette Høi Pedersen må derfor endnu engang væbne sig med tålmodighed. Men uanset, hvad afgørelsen bliver, er familien ikke den samme.

- Det har haft kæmpe økonomiske konsekvenser, for det gør jo, at der kommer rykkere hele tiden, og to gange har de været ude for at lukke vores vand og varme, fortæller Jette Høi Pedersen.

Huset tæt på tvang

Men det var ikke kun varmen i huset, Jette Høi Pedersen og hendes mand, som i dag er pensionist, frygtede for at miste. Selve huset, som har været barndomshjem for parrets tre børn, var to gange tæt på at komme på tvangsauktion.

- I ellevte time var vi heldige at finde en løsning, men det var meget tæt på, at det var røget på tvang, siger Jette Høi Pedersen.

Løsningen, de kom frem til, var, at datteren og svigersønnen lejede huset. I stedet er Jette Høi Pedersen og hendes mand flyttet ind i det hus, datteren og svigersønnen før lejede.

Jette Høi Pedersen bor nu, hvor hendes datter og svigersøn tidligere boede. Hun og hendes mand har været nødt til at flytte fra deres eget hus, som de nu lejer ud til datteren og svigersønnen. Foto: Henrik Bisgaard

- De søde udlejere af huset var helt med på, at vi overtog lejemålet efter dem. Vi var bare så glade for, at det kunne lade sig gøre, siger Jette Høi Pedersen.

Alligevel har det været svært pludselig ikke at have den inkomst, man har været vant til.

- Det der med at komme i RKI har været en stor skræk for os. Vi har aldrig været der før. Det har været enormt grænseoverskridende alt det her.

Ikke et enkeltstående tilfælde

Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er målet, at sager om tab af erhvervsevne skal være færdigbehandlet indenfor 22 måneder. Men det var ikke tilfældet i Jette Høis sag.

Ifølge Jens Baagøe Thomsen, der er advokat med speciale i personskadeerstatning, er sagen dog langtfra et enkeltstående tilfælde.

- Det, jeg kan se, er, at Jette har ventet enormt lang tid. Også længere tid end jeg tror man havde tænkt sig det skulle tage, siger han.

Det er desværre helt normalt, det har taget rigtig lang tid, og Jette er ikke ene om at skulle vente så lang tid Jens Baagøe Thomsen, advokat med speciale i personskadeerstatning

I hendes tilfælde to det i første omgang to et halvt år at komme frem til en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetab.

- Det er desværre helt normalt, det har taget rigtig lang tid, og Jette er ikke ene om at skulle vente så lang tid.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der ikke ønsker at stille op til interview eller kommentere den aktuelle sag. I en mail skriver de:

- Sager om evervsevnetab er dog dem, der tager længst tid at behandle. Vi er afhængige af oplysninger fra sundhedsvæsenet, arbejdsgiver og kommunen, inden vi kan træffe afgørelse, og der kan derfor være ventetid.