Sosu-hjælper malkede ældre mands konto for formue

Den 32-årige mand hævede på få måneder i alt 400.000 kroner på mandens hævekort og handlede for 25.000 kroner. Den tidligere sosu-hjælper er nu blevet idømt ét års fængsel.

Den 32-årige mand kom i kontakt med den 68-årige mand, da han var ansat som sosu-hjælper i Odense Kommune i august 2017. Manden fik hurtigt et fortrolighedsforhold til borgeren og via fuldmagter begyndte den 32-årige sosu-hjælper at hæve store kontantbeløb fra mandens konto.

Selvom manden ikke længere var sosu-hjælper for den 68-årige, kom den tidligere sosu-hjælper fortsat hos den 68-årige mand, og via fuldmagter forsatte hævningerne i Lån & Spar Bank frem til oktober 2017.

I løbet af tre måneder brugte den 32-årige sosu-hjælper hævekortet 26 gange, og hver gang hævede han 15.000 kroner.

- Manden har ikke kunnet gennemskue, hvad der foregik, og han har ingen erindring om, at han har givet den 32-årige fuldmagter til at hæve på hans konto. Selvom manden kun i kort tid var sosu-hjælper, opfattede borgeren fortsat den 32-årige som hjemmehjælper, siger senioranklager ved Fyns Politi Jacob Thaarup.

Socialrådgiver kom på sporet

Svindlen blev først opdaget, da en socialrådgiver i Odense Kommune fik besked om, at den 68-årige mand havde anmodet om et nyt hævekort. Det undrede socialrådgiveren, og da hun kontaktede Lån & Spar Bank fik hun besked på, at mandens gamle kort var spærret. Herefter opsatte banken overvågning ved hæveautomaten, og kort efter blev manden afsløret og anholdt. På hans bopæl fandt politiet 144.000 kroner i kontanter.

I retten nægtede den 32-årige mand sig skyldig. Han forklarede, at han blot gjorde den 68-årige mand en tjeneste, når han hævede og afleverede pengene til ham. Manden forklarede fundet af de 144.000 kroner i kontanter på hans bopæl med, at det var en privat opsparing, og han ikke havde tillid til bankerne. Pengene blev konfiskeret af retten, og vil nu blive overført til den forurettede mand fra Seden.

- Hvor de sidste penge er blevet af ved vi ikke. De kan være både være brugt eller gemt af vejen, siger senioranklageren.

Det er nu op til den 68-årige mand at lave et søgsmål mod den dømte for at få de resterende 281.000 kroner retur.

Selvom manden nægtede sig skyldig modtog han dommen på et års fængsel, der er en såkaldt kombinationsdom, der består af tre måneders ubetinget fængsel og ni måneders samfundstjeneste.