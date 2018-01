Souschef fyres efter pædagogmedhjælpers overgreb på 22 piger

Odense Kommune ønsker at fyre souschef på Stige Skole, Jens Otto Dalhøj, efter en af skolens pædagogmedhjælpere i december blev dømt for overgreb på 22 piger.

Souschef på Stige Skole, Jens Otto Dalhøj, er indstillet til afskedigelse, efter en 55-årig tidligere pædagogmedhjælper er blevet kendt skyldig i at have krænket 22 piger på skolen, i Stige Håndboldklub og i mandens eget hjem.

Læs også Sexkrænker fra Stige stak af på ferie: Nu er han varetægtsfængslet

Odense Kommunes skolechef, Nikolaj Juul Jørgensen, har mistet tilliden til souschefen efter sagen, det skriver han i en mail til TV 2/Fyn.

- Vi har fået bekræftet billedet af, at flere forældre over en lang årrække har forsøgt at få ledelsen til at tage deres henvendelser om mulige overgreb alvorligt, uden at der tilsyneladende skete noget. På den baggrund har jeg konkluderet, at vi ikke længere kan have tillid til den involverede leder, og at vi derfor ophører samarbejdet.

Forældre på Stige Skole blev onsdag aften orienteret om Odense Kommunes beslutning.

02:56 Odense Kommunes skolechef, Nikolaj Juul Jørgensen, har mistet tilliden til souschefen efter sagen. Luk video

Kendte formentlig til overgreb

I slutningen af december blev den tidligere pædagogmedhjælper på Stige Skole dømt for overgreb på 22 piger. Han var tiltalt for at have befamlet og kysset i alt 28 piger i alderen fem til ti år.

I perioden, hvor overgrebene fandt sted, var Jens Otto Dalhøj skoleleder på Stige Skole.

Ifølge forældrene til de krænkede piger informerede de Jens Otto Dalhøj om overgrebene uden der skete yderligere. Siden domsafsigelsen har Nikolaj Juul Jørgensen undersøgt disse forældres forklaringer, og det er herefter, han ikke længere mener, at Odense Kommune kan have tillid til souschefen.

Den 55-årige pædagogmedhjælper blev idømt halvandet års fængsel for overgrebene. Han har gennem hele sagen nægtet sig skyldig og har anket dommen til landsretten.