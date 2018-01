Souschef slipper for politianmeldelse trods viden om sexovergreb

Odense Kommune vil ikke politianmelde Jens Otto Dalhøj, selvom han som souschef på Stige Skole af flere forældre blev informeret om seksuelle overgreb.

Tidligere skoleleder og souschef på Stige Skole, Jens Otto Dalhøj, politianmeldes ikke af Odense Kommune for at have haft viden om seksuelle overgreb begået på skolens sfo i perioden fra 1999 til 2015.

I december blev en 55-årig pædagogmedhjælper idømt halvandet års fængsel for overgrebene.

- Forud for retssagen er der foregået en langvarig politimæssig efterforskning, hvor mange af de samme oplysninger er kommet frem. Jeg har derfor tillid til, at Fyns Politi eller anklagemyndigheden ville have undersøgt det nærmere, hvis de havde haft mistanke om, at der er foregået noget strafbart, siger Odense Kommunes skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.

Udvidet underretningspligt

En intern undersøgelse foretaget i Odense Kommune viser ellers, at flere forældre over en længere årrække forsøgte at få den daværende skoleleder til at tage deres henvendelse om mulige overgreb alvorligt. Ifølge forældrene til de krænkede piger informerede de Jens Otto Dalhøj om overgrebene, uden der skete yderligere.

Som offentligt ansat har man en skærpet underretningspligt, og det vurderer Nikolaj Juul Jørgensen, at Jens Otto Dalhøj ikke har opfyldt ved at holde forældrenes henvendelse for sig selv.

Hvorvidt den tidligere souschef har gjort noget strafbart ved at tie, kan anklager ved Fyns Politi Maria Fanø-Fredeløkke ikke sige. Hun var også anklager i sagen mod den 55-årige pædagogmedhjælper.

- Det kommer an på, hvilket forsæt han har haft, fortæller hun.

Hun oplyser til TV 2/Fyn, at anklagemyndigheden ikke har en sag på Jens Otto Dalhøj.

Ved at fritage Jens Otto Dalhøj fra tjeneste og indstille ham til afskedigelse, mener Odense Kommune, at sagen er afsluttet.

TV 2/Fyn har ringet og sendt mail til Jens Otto Dalhøj. Han har endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.