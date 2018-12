Sov den ud hos politiet: - Det har været en god nat

Det har været en rolig nat hos Fyns Politi. Kun to anholdte. Og den ene sover stadig rusen ud hos Fyns Politi.

- Det har været en god nat, siger vagtchefen ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Klokken 3.01 modtog Fyns Politi en anmeldelse om en fuld mand i nattelivet, og her var han ganske vist også for fuld til at være.

- Vi har jo pligt til at sørge for, at folk kommer ordentligt hjem fra byen, siger Ehm Christensen.

Ikke alle og enhver

Men det betyder ikke, at alle og enhver bare kan praje politiet, hvis man skulle få lyst til en nat på politigården.

- Det der oftest sker, er, at der ligger en fuld mand på gaden, som ikke selv kan komme hjem. Og så skal vi tage vare på ham. I sidste ende skal vi prøve alle muligheder, inden vi tager folk med os, siger vagtchefen.

Og manden som Fyns Politi kom ud til i nat havde de da også lidt svært ved at få hjem, da han boede i Jylland.

Fyns Politi har som udgangspunktet manden logerende i seks timer, hvorefter de tager en ny vurdering af, om han er klar til selv at finde hjem. Det forventede vagtchefen godt kunne lade sig gøre med manden fra Jylland.

Jyden kommer heldigvis tomhændet hjem, omend der måske venter ham en ganske almindelig hovedpine.

- Han var bare for fuld. Havde han været ubehagelig også, så havde han fået en bøde med i lommen, siger vagtchefen Ehm Christensen.