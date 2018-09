Sov i kø: Et års forbrug af burger til de første 50

Tæpper, klapstole og soveposer ligger i baggrunden af den lange kø af unge mennesker, der smyger sig rundt om den nye restaurant. Fastfoodkæden Carl's Jr. åbnede torsdag på Storebæltsvej i Nyborg, og et tilbud om en gratis burger hver uge i et år til de første 50 kunder havde fået nogle til at overnatte i køen.

- Vi har været her siden klokken 17 i går (onsdag red.) og sovet i telt, siger 17-årige Holger Grünbaun, der står forrest i køen med sin jævnaldrende kammerat Simon Winther.

- Hvad gør man ikke for at få gratis burgere i et år, griner Simon Winther, hvorefter begge drenge bekender, at de har pjækket fra skole for at kunne stå i kø.

Læs også Gæsterne stod i kø: Amerikansk fastfood-gigant er åbnet i Odense

Strategisk godt sted

Nummer 50 i køen kom klokken otte torsdag morgen, og generelt har folk stået pænt i kø, bortset fra personen der kom som nummer 52. Han var, ifølge securityvagten ved Carl's Jr., lidt sur og beskyldte nogen for at springe foran i køen, inden han kørte fra restauranten i høj fart ud mod motorvejen.

Netop motorvejen er en af årsagerne til, at fastfoodkæden har valgt at åbne en restaurant i Nyborg.

- Det har været en placering, som vi har kigget på i rigtig lang tid, så da vi fik muligheden, slog vi til. Vi har altid set det her som et strategisk godt sted at være i kraft af motorvejen og broen. Det er blevet et sted, hvor folk vælger naturligt at holde en pause, siger Michael Hald, der er Head of Franchise Division i Salling, som står bag kæden.

Læs også Omstridt mur i Nyborg væltet - restauration skal fortsætte

Fik gratis burger

Da dørerne gik op til Carl's Jr. stod omkring 60 gæster klar til at smage på byens nye burger. Carl's Jr. bliver nabo til McDonalds og flere af byens øvrige fastfoodrestauranter.

Holger Grünbaun og Simon Winther fik udbytte af deres anstrengelser i form af en burger og et hæfte med lovning på en gratis burger hver uge det næste år.

Drengene spiser alle deres pomfritter, før de kaster sig ud i at pakke dagens burger ud.

- Man skal jo gemme det bedste til sidst, smiler Holger.

Holger tager en smagsprøve på det næste år og ser godt tilfreds ud.

- Det er nu ikke den her burger, jeg er kommet for i dag, men hæftet her, siger han og vifter med bunken af gratis kuponer.