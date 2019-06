Studerende om SDU's nye verdensmål: - Spændende men abstrakt

Søndag offentliggjorde Syddansk Universitet, at man vil gøre FN's 17 verdensmål til en inkorporeret del af universitetet. De kalder det selv den største transformation i universitetets historie.

Det kunne jo være spændende at se, hvis man kan eksperimentere med det i undervisningen, og hvis underviserne kan få os til at tænke mere bæredygtigt. Philip Toft Halskov, studerende på SDU.

Idéen er, at verdensmålene skal være omdrejningspunkt for alt, der foregår på universitetet.

Målet er, at studerende og forskere skal være med til at løfte verden i en mere bæredygtig retning.

TV 2/Fyn snakkede søndag med flere studerende, der ser positivt på beslutningen. Hvad det kommer til at betyde for dem, er de dog stadig ikke helt klar over.

- Det er lidt abstrakt og lidt flyvsk. Man tænker straks, at der er mange store formål. Det er meget visionært, så jeg tænker, at selvfølgelig er det en god idé, men hvordan kan det lade sig gøre i praksis?, siger Philip Toft Halskov, der er studerende på SDU.

Spændende men abstrakt

De 17 verdensmål er udformet af FN og handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og bekæmpe klimaforandringer. Philip Toft Halskov er spændt på at se, hvordan verdensmålene skal blive en del af de studerendes hverdag.

- Det kunne jo være spændende at se, hvis man kan eksperimentere med det i undervisningen, og hvis underviserne kan få os til at tænke mere bæredygtigt, siger han.

Simone Budolfsen er ligeledes studerende på SDU, og hun deler holdning med Philip Toft Halskov.

- Jeg synes, det lyder som en spændende idé, men også lidt abstrakt. Jeg ved ikke helt, hvordan det skulle fungere i det daglige, men det er da spændende at sammensætte en undervisning, der gælder for noget så virkelighedsnært som verdensmålene.

Meget aktuelt

De 17 mål tager udgangspunkt i bæredygtighed. For eksempel handler mål 13, 14 og 15 om henholdsvis at gøre en indsats for klimaet, for livet i havet og livet på land.

Den grønne del af klimamålene ser Simone Skovshoved, der studerer statskundskab på SDU, som aktuelle og vigtige.

- Det er et vildt godt tiltag. Det er meget aktuelt med alt det, der foregår rundt omkring i verden. Især klimaforandrignerne er meget på dagsordenen for tiden. Jeg synes, det er godt, universitetet prøver, at vi skal lære mere om det, siger hun.