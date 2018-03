Spændingen trækker ud: Skjern holder trit med GOG om førsteplads

Der er stadig parløb om førstepladsen i grundspillet, da både GOG og Skjern vandt deres kampe onsdag aften. I sidste afsnit er et resultat rettet.

Det bliver først i 26. og sidste spillerunde, at en vinder af grundspillet i den bedste danske håndboldrække for herrer bliver fundet.

Det er GOG og Skjern, som kæmper om det, og begge hold var i aktion onsdag aften og vandt.

GOG havde ingen problemer med på hjemmebane at slå lukningstruede HC Midtjylland, som tabte med hele 13-41.

GOG-spillerne Magnus Jøndal og Lasse Møller blev topscorere i kampen med syv mål hver, og der var aldrig spænding om resultatet efter 20-8 ved pausen.

Skjern arbejder for det

Skjern skulle arbejde lidt hårdere for sagen, da bundholdet Tønder kom på besøg.

Læs også Tæt kamp om førsteplads: GOG smadrede HC Midtjylland

Men det endte med en sejr til Skjern på 26-22. Fløjen Anders Eggert blev topscorer med fem mål for Skjern.

GOG fører rækken med 42 point efter 25 kampe, mens Skjern på andenpladsen har 41 point.

I sidste spillerunde har Skjern den letteste opgave, da holdet ude møder HC Midtjylland, mens GOG gæster Aalborg Håndbold.

Bunden kæmper

Der var også spænding om de sidste pladser i grundspillet, som går til holdene i top-8.

Spændingen blev ikke mindre af, at Skanderborg hjemme slog Nordsjælland Håndbold med 26-25. Morten Balling førte an i den kamp med 12 mål for hjemmeholdet.

Nordsjælland har 22 point efter 25 kampe på ottendepladsen og indtager dermed den sidste plads i slutspillet lige nu.

Læs også Ny playmaker til GOG

To hold kan fortsat hente nordsjællænderne, som i sidste spillerunde skal møde TTH Holstebro på hjemmebane.

Det ene hold er Mors-Thy, som tirsdag vandt over KIF Kolding København. Og også Ribe-Esbjerg kan fortsat nå en plads i slutspillet.

Ribe-Esbjerg vandt onsdag aften 30-28 hjemme over Sønderjyske. Det betyder, at Ribe-Esbjerg har 20 point inden holdets sidste kamp ude mod Tønder.

I onsdagens sidste kamp tabte TTH Holstebro hjemme til Bjerringbro-Silkeborg med 26-28.