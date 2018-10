Spærring ved stærkt trafikeret vej

Højstrupvej i Odense er blevet spærret i den ene ende, og spærringen fortsætter året ud.

Det oplyser Odense Kommune.

Spærringen er sket i krydset ved Rismarksvej, hvor selve krydset skal bygges om.

Der skal etableres lysregulering, laves nye heller ligesom der også bliver bygget nyt vejforløb, cykelsti og fortov, oplyser kommunen.

Under arbejdet vil trafikken på Rismarksvej fortsat være i den vestlige side mellem Højstrupvej og Rugårdsvej - ligesom den er i dag -, men det ikke muligt at køre til og fra Højstrupvej.

Nærmeste omkørsel er via Bystævnevej og Møllemarksvej.

To ugers spærring ved Rødegårdsvej

Højstrupvej er ikke den eneste vej, som i disse dage lukkes på grund vejarbejde.

Torsdag spærrer Odense Kommune Rødegårdsvej ved Nyborgvej. Her vil spærringen sætte en stopper for gennemkørende bilister i to uger.

Der skal laves kantsten, fortov, cykelsti, lysregulering og ny skiltning, så krydset bliver tilpasset den kommende letbane.

Under arbejdet vil det være muligt at passere arbejdsområdet for cyklister og gående, oplyser kommunen.

Bilister, der skal ind til Rødegårdsvej, kan køre via Reventlowsvej, hvor ensretningen af Rødegårdsvej midlertidigt bliver ophævet.

Spærringen sker der, hvor Rødegårdsvej rammer krydset Nyborgvej/Frederiksgade/Benediktsgade:

