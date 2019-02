Nyt regnskab: Sparekasses overskud falder med 40 millioner

2017 var et historisk godt regnskabsår for Sparekassen Sjælland-Fyn. Det lykkedes dog ikke at gentage successen i 2018.

Det nye regnskab viser et overskud på 230 millioner kroner før skat i 2018, hvilket er 40 millioner mindre end rekordregnskabet fra 2017. Alligevel er sparekassens administrerende direktør, Lars Petersson tilfreds.

- Jeg er tilfreds med resultatet for 2018. Vi har alle i sparekassen arbejdet målrettet med vores nye strategi, hvor 2018 var det første år i strategiens planlagte fireårige levetid. Resultaterne for 2018 viser, at strategien er den rigtige, og at vi har de rette folk og de rigtige kompetencer til at føre den ud i livet. Vi kan se, at kunderne vil os. Vi tager markedsandele, og vi har i den grad succes med det, vi laver, siger Lars Petersson i en pressemeddelelse.

Efter skat lyder resultatet på 208 millioner kroner. Det giver en forrentning af egenkapitalen på 7,2 procent.

Sparekassen nedskrev for 4,4 millioner kroner i regnskabsåret. Forretningsomfanget er øget til 37 milliarder kroner. Indlån er steget med ti procent, mens udlånet er steget med fem procent.

Sparer på renter

Lars Petersson fortæller, at Sparekassen Sjælland-Fyn i 2018 gennemførte en aktieemission.

Den gjorde det muligt at indfri lån, så sparekassen har fået en årlig rentebesparelse på 35 millioner kroner. Den fulde effekt af besparelsen slår dog ifølge sparekassen først igennem i 2019-regnskabet.

- Det er selvfølgelig en klar fordel med en sådan rentebesparelse. Men jeg glæder mig først og fremmest over den utrolige opbakning, vi oplevede fra aktionærerne i forbindelse med aktieemissionen. Vi er et pengeinstitut med dybe rødder i de lokalsamfund, vi er i. Vores kunder er ofte vore aktionærer, og vi ved, at vi kun kan opnå disse flotte resultater, hvis vores kunder og vores aktionærer er tilfredse, siger Lars Petersson.

Forventningerne til 2019 er ifølge sparekassen et resultat før skat i niveauet 180 millioner kroner til 210 millioner kroner.