Sparekniven svinges over ældreplejen: - Vi var så stolte

Et bredt flertal i Svendborg Kommune har besluttet af spare 69 millioner kroner på næste års budget. Det rammer de ældre hårdt,og det skærer i hjertet på Ældrerådets formand.

Der skal findes 69 millioner i Svendborg Kommunes budget, og sparekniven rammer kommunens ældste borger hårdest.

Et bredt flertal på tværs af partierne i byrådet har vedtaget besparelserne for næste års budget.

Det bekymrer formand for Ældrerådet i Svendborg, Bent Åge Rasmussen.

- Vi finder det meget trist. Vi syntes, vi efterhånden havde fundet et rimeligt og ordentligt niveau til at drive ældrepleje i Svendborg. Noget, vi kunne være stolte over, og pludselig får vi sådan en nedtur - for det er det, siger Bent Åge Rasmussen til TV 2/Fyn.

Sparer 79 steder

Ifølge viceborgmester i Svendborg, Lars Erik Hornemann (V), skal de mange penge blandt andet findes ved at færre af kommunens borgere skal være på offentlig forsørgelse, men mange plejecentre undgår ikke at skulle skære i personalet.

Læs også Svendborg skal spare 69 mio. kr.: De ældre får kniven

00:39 Svendborg Kommune vil blandt andet skære i antallet af medarbejdere i rehabiliteringsteamet - en farligt valg, mener Bent Åge Rasmussen. Luk video

Blandt andet mister rehabiliteringsterapeuterne to kolleger, så der fremover er seks af slags i kommunen.

- Selvom det er strukturelle ændringer går det ud over personalet, og når det går ud over personalet, går det altså også ud over vores borgere, siger Bent Åge Rasmussen.

I alt skal der spares 79 steder, men særligt rehabiliteringsplejen burde politikerne holde fingrene fra, mener ældrerådsformanden.

- Det er et meget farligt område at pille ved. Jeg kan godt forstå, at der kan bruges mindre arbejdstid på rehabilitering, for det efterslæb der var, da man startede op, er væk nu. Men det skal vedligeholdes, for det er jo ikke nok at give rehabilitering. Man skal vedligeholde og fastholde den ældre i, at det bliver gjort. Det er ikke altid, de bare gør det selv. Det skal de have hjælp til også.

- Rehabilitering er en investering i fremtiden, fortæller Bent Åge Rasmussen.

Han anerkender, at Svendborg Kommune i dag har en værdig ældrepleje, men han påpeger også, at det koster, at opretholde en ældrepleje, man kan være stolt af.

Læs også Millionbesparelser: Tidlig borgerinddragelse blev droppet