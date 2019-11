Sparer millioner på sygeplejersker: - Vi vil se store konsekvenser

Der skal spares millioner af kroner på akutsygeplejersker i Assens Kommune, og det kommer til at gå ud over patienter.

Det fortæller Katrin Johannsdottir, der er tillidsmand for sygeplejerskerne i Assens Kommune.

- Vi vil se store konsekvenser - både ude ved borgere og patienter og også for økonomien i Assens Kommune, siger Katrin Johannsdottir til TV 2/Fyn.

Unødige indlæggelser

Hvis man vælger at sende færre sygeplejerske ud på opgaver i patienternes hjem, risikerer man, at det koster ekstra i kommunekassen, fordi patienterne bliver nødt til at modtage dyrere behandling på et sygehus.

- Det kan være unødige indlæggelser. Det kan være store medicinfejl. Det kan være infektioner i store sår, som ikke bliver behandlet, og de får blodforgiftning, forklarer Katrin Johannsdottir.

- Hver eneste gang vi kører ud til en patient, er det en sygeplejefaglig vurdering, hvad der skal sættes i værk, fortæller hun.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) har ikke haft lyst til at medvirke i indslaget.

Assens Kommune skal spare 37,5 millioner kroner over de næste tre år. Det er endnu ikke fastlagt, præcist hvor mange millioner kroner der skal spares i sygeplejen i Assens Kommune. Besparelserne skal endeligt vedtages på et byrådsmøde mandag.

TV 2/Fyn fulgte i sidste uge sygeplejerske Heidi Fokdal, mens hun var på arbejde. Se reportagen her: