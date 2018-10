Spark, slag og knivstik: Tre mænd fængslet for brutalt overfald

En 19-årig mand blev i august i år udsat for et meget brutalt overfald på Stige Ø. De tre gerningsmænd uddelte slag, spark og knivstik, og det har nu kostet gerningsmændene en tur i fængsel.

To af gerningsmændene på henholdsvis 18 og 21 år fik et år og tre måneder, fordi de tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet.

Den tredje gerningsmand på 19 år skal i fængsel i et år, da han ikke tidligere er dømt.

Sådan lød dommen ved Retten i Odense.

- Der er sket frifindelse for afpresning og trusler, og det skal vi selvfølgelig læse op på for at finde ud af hvorfor. Men ellers er vi tilfredse med rettens afgørelse, siger Rasmus Hansen, der er anklager ved Fyns Politi.

Tæsket på Stige Ø

Det brutale overfald mod den 19-årige fandt sted natten til lørdag 25. august. Gerningsmændene og offeret kendte hinanden og de havde været hjemme hos en af gerningsmændene tidligere på aftenen. Her diskuterer de fire unge mænd et gældsspørgsmål. Nogle af gerningsmændene mener, at offeret har taget noget, som ikke tilhører ham.

- Motivet kan muligvis være et gældsforhold til gerningsmændene eller deres venner, forklarer Rasmus Hansen.

Ifølge anklageren opfatter offeret dog sagen som afsluttet. Men sådan så gerningsmændene ikke på det.

For senere på aftenen kørte de tre gerningsmænd den forurettede ud til Stige Ø, hvor de tæskede ham så voldsomt, at han i en periode var bevidstløs. Det skete med slag og spark. Den forurettede fik også stjålet sin telefon, nøgler og kreditkort.

Herefter blev det 19-årige offer sat ind i bilen, og her blev han stukket med en kniv i låret. Ifølge anklager Rasmus Hansen, var knivstikkene ikke dybe, men alligevel så voldsomme at de gik igennem bukser og prikkede hul på låret.

Efter overfaldet kører gerningsmændene med offeret i bilen til en fest i Næsby. På vej ind til festen lykkedes det offeret at stikke af fra gerningsmændene ved at løbe igennem nogle haver. Her slår han til sidst alarm.