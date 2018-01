Specialskole snupper priser for internationalt samarbejde

Skrillingeskolen i Middelfart vinder to ud af seks priser i Undervisningsministeriets konkurrence for internationale skoleprojekter.

Eleverne på specialskolen Skrillingeskolen i Middelfart vinder to ud af seks priser, som Undervisningsministeriet har uddelt til skoler for internationalt samarbejde.

Det er første gang, at én skole vinder mere end én pris i konkurrencens treårige levetid. I år er de seks priser uddelt blandt 254 kandidater.

Den ene pris har skolen vundet for projektet "Vis mig dit fuglehus".

Sammen med skoler i syv andre lande har Kristian Jensen og Skrillingeskolens øvrige elever bygget og produceret fuglehusene, mens erfaringer blev delt med de andre deltagerlande.

- Jeg kan godt lide at arbejde med træ, men det skal helst være med maskiner - ikke kun håndkraft, så tager det alt for lang tid. Det er meget fedt at have vundet, når der var flere end 250 projekter med, fortæller Kristian Jensen.

Skrillingeskolens andet præmierede projekt hedder "Cultural Identity". Dette projekt er et samarbejde med en skole for det danske mindretal i Nordtyskland og handler om kulturel udveksling.

Ros fra borgmesteren

Både almene folkeskoler og specialskoler deltager i konkurrencen. Derfor har det for Skrillingeskolen været vigtigt at inkludere alle skolens elever.

- Vi har en klasse med multihandikappede, og de kan selvølgelig ikke bygge fuglehusene selv, men det er der andre elever, der kan, og så har klassen til sidst fingermalet fuglehusene, fortæller lærer Lonne Laugaard Rasmussen.

Nyheden om Skrillingeskolens dobbelte sejr har naturligvis også nået borgmesterkontoret på Middelfart Rådhus.

- Vi er selvfølgelig stolte af Skrillingeskolen. De er særdeles gode til at gøre tingene på børnenes præmisser. På den måde sørger de for, at også elever med særlige behov får et internationalt perspektiv på deres undervisning, siger borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Skolen modtager ingen pokal, men vinder i stedet et naturkamera. Det skal sættes op i et af de hjemmebyggede fuglehuse, så eleverne kan følge de kommende beboere.