Speedwayklub endelig solgt: - For helvede, det er fedt

Der er kommet ro på fremtiden om speedwaybanen i Munkebo. Økonomiudvalget i Kerteminde Kommune har onsdag aften godkendt et salg af speedwaybanen fra kommunen til Munkebo Speedway Club.

Prisen er 400.000 kroner, og det betyder, at speedwayklubben kan begynde at se fremad efter flere års tovtrækkeri om klubbens fremtid.

- For helvede, det er fedt, lyder den umiddelbare reaktion fra formand for Munkebo Speedway Club Jan O. Pedersen.

Formand stadig i chok

To et halvt år tovtrækkeri med op- og nedture ser ud til at være forbi med dagens melding.

- Jeg er stadig i chok over, at vi har fået det svar. Jamen, for dælen, kan det virkelig vise sig, at det er slut med slåskampen? Det ville være fantastisk, siger Jan O. Pedersen.

- Der har været så mange rutsjebaneture op og ned.

Munkebo Speedway Club blev dansk mester i 2015. Speedwayklubben i Munkebo blev dog nødt til at trække sit hold fra den bedste danske speedwayliga, fordi den ikke kunne få den nødvendige miljøgodkendelse fra kommunen. Ifølge kommunen overholdt klubben ikke støjgrænserne.

Formanden fortæller, at klubben nu vil gå i gang med at genopbygge sig selv og arbejde for, at flere unge mennesker kommer til at køre speedway på banen, som nu kan holdes åben.

Speedwaykører: Det betyder meget for Munkebo

Oskar Hende er en af de speedwaykører, der er vokset op i Munkebo.

- Det er samlingspunkt for rigtig mange, og jeg er kommet her med sammen med alle mine venner, så det betyder rigtig meget for mig, klubben og nok også Munkebo, siger Oskar Hende.

Der skal blandt andet laves nye volde og læskærme omkring speedwaybanen. Når det er færdigt, skal klubhuset flyttes, og der skal bygges cafeteria og omklædningsrum i løbet af de kommende år.