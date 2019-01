Spillesteder fyrer rengøringsfirma efter kritik

De to spillesteder Posten og Dexter i Odense har nu opsagt samarbejdet med Hr. Larsens Rengøringskompagni. Det sker efter Fagbladet 3Fs omtale af ringe løn- og arbejdsforhold i rengøringsvirksomheden.

Det gælder blandt andet "Ansatte flygter fra chefens brandskadede hus", "De er blevet udnyttet" og "Det koster dig 30.000 kroner at arbejde for vores kunder."

Morten Østlund, spillestedsleder på Posten og Dexter i Odense, bekræfter over for TV 2/Fyn, at aftalen med Hr. Larsens rengøringskompagni er opsagt.

- Jeg er ked af at læse om forholdene ved Hr. Larsen. Vi går meget op i, at tingene er i orden, og vi føler os moralsk forpligtede til at have ordnede forhold, også ved underleverandører, uanset hvad reglerne siger, siger Spillestedsleder Morten Østlund til Fagbladet 3F.

Morten Østlund har opsagt samarbejdet med Hr. Larsens Rengøringskompagni fra månedens udgang.

- Ordnede løn- og ansættelsesforhold er helt essentielle for Odense Live Fonden, og det gælder også vores underleverandører, siger Morten Østlund til Fagbladet 3F.

Det er Odense Live Fonden, som driver de omtalte spillesteder.

Rådmand ønsker sagen undersøgt

Odense Kommune bekæmper social dumping. Derfor kræver Odense Kommune blandt andet, at alle leverandører af tjenesteydelser skal forpligte sig til at give overenskomstmæssig løn og underlægge sig et kædeansvar over for underleverandører. Odense Kommunes arbejdsklausul kan læses her.

Desuden kræver kommunen, at leverandører respekterer ILO-konventionerne og grundlæggende menneskerettigheder.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) har på baggrund af Fagbladets omtale bedt forvaltningen undersøge, om også kommunalt støttede institutioner er omfattede af klausulen. Hvis de i givet fald ikke er omfattet, mener hun, at der alligevel skal være ordnede forhold.

- Hvad enten der er arbejdsklausuler eller ej, så skal der være ordnede forhold. Derfor vil jeg også opfordre til, at kommunen tager fat om spørgsmålet, når der fornys driftsaftaler. Det må dog ikke gå ud over den enorme frivillige indsats, som gøres i vores fritids- og kulturliv, som er en livsnerve, siger Jane Jegind til Fagbladet 3F.

Flere får kommunal støtte

Posten og Dexter er ikke de eneste kulturinstitutioner støttet af offentlige penge, som har hyret virksomheden Hr. Larsen.

Det gælder også H. C. Andersen Festivals, der hvert år står bag en uges kulturelle indslag i Odense. Fagbladet 3F forgæves forsøgt af få kommentar fra H. C. Andersen Festivals.

Direktør Jens Larsen fra Hr. Larsens Rengøringskompagni bekræfter over for TV 2/Fyn, at aftalen er opsagt. Men derudover har han ikke nogen kommentarer.

Nej til plattenslagere

- Vi vil ikke have plattenslagere til at være leverandører eller underleverandører til kommunen, og tager det meget alvorligt, hvis det ikke bliver overholdt, siger medlem af Odense kommunes by- og kulturudvalg, Anders W. Bertelsen (S) til Fagbladet 3F.

- Om vi kan tvinge kulturelle institutioner, der får kommunal støtte, til at overholde klausulerne, har vi bedt forvaltningen undersøge. Er det ikke muligt, så vil vi kraftigt henstille til de pågældende institutioner, at de selv tager arbejdsklausulerne alvorligt og overholder dem, selv om de måske ikke har juridisk pligt til det, siger Anders W. Bertelsen.