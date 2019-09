Ingen øl til de unge: Spiritusbranchen vil forbyde salg af alkohol til mindreårige

Der ligger både øl, cider og vin på kassebåndet, når de unge 16-17-årige handler til forfester og hyggeaftener. Står det til spiritusbranchen, bør alkohol dog ikke længere være på indkøbssedlen, når man endnu ikke er fyldt 18 år.

Vin- og spiritusgrossisternes interesseorganisation, VSOD mener nemlig, at politikerne bør vedtage et totaforbud for salg af alkohol til unge under 18 år, uanset hvor lav alkoholprocenten er.

Læs også Tinderbox serverer alkohol til mindreårige

- For os drejer det sig om at sælge vores produkter på en ansvarlig måde, og det er ikke ansvarligt at sælge alkohol til mindreårige. Vi synes, det er forkert, at 16-17-årige kan købe alkohol, uanset om det er vin, øl eller cider, siger Carsten Suhrke, formand for VSOD, til Ritzau.

- Det er jo hyggeligt

På Nyborg Gymnasium synes rektor, Henrik Vestergaard Stockholm, at det er en god idé at forbyde salget af alkohol til unge på 16 og 17 år.

- Jeg kunne godt tænke mig at udskyde den debut, som de unge har med alkohol, så dét ville jeg bakke op om som rektor, siger han.

Det må du købe, når du er under 18 år: Du må købe øl, cider og vin.

Det er ikke tilladt for unge under 18 år at købe vodka, rom og anden stærkere alkohol med 16,5 % eller derover i butikkerne.

Du har pligt til at vise gyldigt billed-id, hvis du som ung ønsker at købe alkohol i en butik, hvis personalet beder dig om det.

Hvis du arbejder i en butik har du pligt til at spørge om gyldigt billed-id, hvis du er i tvivl om kundens alder.

Personalet i butikkerne må kun sælge stærkere alkohol til dig, hvis du kan dokumentere at du er fyldt 18 år. Det vil sige alkohol med 16,5 % og derover. Personalet må kun sælge produkter med alkohol under 16,5 % som for eksempel øl og vin til dig, hvis du kan dokumentere, at du er fyldt 16 år. Kilde: Bevco.dk Se mere

Selv oplever han en fornuftig alkoholkultur på Nyborg Gymnasium, hvor der til festerne ikke sælges stærk alkohol, og hvor vagter og natteravne holder styr på festlighederne. Det er livet udenfor gymnasiets festrammer, han er bekymret for.

- Jeg er bare nervøs for, hvad der sker, når de bevæger sig væk fra de kontrollerede forhold, påpeger Henrik Vestergaard Stockholm.

Læs også Rapper om alkoholmisbrug: - Jeg var millimeter fra at dø

Flere af eleverne på Nyborg Gymnasium er dog skeptiske for forslaget.

- Det er meget fint, at man har mulighed for at købe i hvert fald de små procenter som 16-årig, for det er jo hyggeligt at sidde og få en enkelt øl eller to om aftenen, så jeg synes ikke, at den skal hæves til 18 år, sige Patrick Købke.

00:13 Henrik Véstergaard Stockholm, der er rektor på Nyborg Gymnasium, synes, at det er en god idé at forbyde salget af alkohol til mindreårige. Luk video

En del af ungdomskulturen

De danske unge er dem i Europa, der drikker mest, og for flere af eleverne er det blevet en del af det at være ung.

- Det er jo lidt en del af den danske kultur at købe alkohol, men jeg tænker godt, at man kan lave om på kulturen og skabe en ny, siger Sebastian Elmelund.

Jeg kan godt se, at vi skal ændre rigtig mange ting, og vi skal nok også ændre på ungdomskulturen. Men jeg bakker op om det. Henrik Vestergaard Stockhol, Rektor på Nyborg Gymnasium

Men Sebastians kammerat tror ikke, at den danske kultur bare er til at ændre.

- Jeg synes, at det er en dum idé at forbyde det, for det ligger i vores ungdomskultur at drikke. Unge mennesker vil bare begynde at drikke ulovligt og få det andre steder fra, så er det bedre at gå hen i en butik, hvor man ved, at det er noget ordentligt, man kan drikke, siger Mikkel Lorentzen.

00:16 I kurven ligger den slags alkohol, som de unge under 18 år må købe. Luk video

De unges hjerner reagerer kraftigere på alkohol, end voksnes gør. Det er først i starten af tyverne, at hjernens frontallapper er færdigudviklet, og da frontallapperne styrer både følelser og intellekt, betyder det, at de unge vil være lettere at påvirke negativt.

Derfor synes Henrik Vestergaard Stockholm, at det ville være godt at vente lidt med at købe alkohol.

- Man er måske lidt mere moden, når man er 18 år og tænker lidt mere over tingene jo ældre, man bliver. Det er for tidligt, at nogen af de unge begynder at drikke, og jeg synes godt, at de kan vente en lille smule med den debut og den festkultur, som unægteligt er en del af ungdomskulturen også, understreger han.

God idé

Det kun er øl, cider og vin med alkoholprocent under 16,5 de unge kan købe lovligt, men flere af eleverne på Nyborg Gymnasium giver udtryk for, at det også er til at få fat i stærkere spiritus. Dog synes de, at det er en god idé at kigge på forslaget fra VSOD.

Det er jo lidt en del af den danske kultur at købe alkohol, men jeg tænker godt, at man kan lave om på kulturen og skabe en ny kultur. Sebastian Elmelund, Gymnasieelev på Nyborg Gymnasium

- Man er meget vant til at kunne købe noget, og ofte bliver der ikke tjekket ID alligevel. Måske er det en meget god idé, at man ikke som 16-årig kan køb alt muligt, men det bliver nok svært at holde styr med, siger Isabelle Søderstrøm Hansen og bliver bakket op af sin veninde.

- Det bliver måske lidt mærkeligt, når man nu bare er vant til at kunne købe og pludselig ikke kan, men for den nye generation er det måske meget fint, at de vænner sig til ikke at kunne købe, før de er 18 år, siger Mia Bernhøst Jensen.

Læs også Alkoholfri øl skal have bedre smag

Selvom Henrik Vestergaard Stockholm er positivt stillet over for forslaget, er han klar over, at der skal en større omvæltning til.

- Jeg kan godt se, at vi skal ændre rigtig mange ting, og vi skal nok også ændre på ungdomskulturen. Men jeg bakker op om det, siger han.