Splitte mine bramsejl: Folketjeneste kom godt fra land

Tirsdag aften var det Tintin og Hergé. Senere bliver det blandt andet Royal Run, Tinderbox og Heartland, som TV 2/Fyns seere får mulighed for at komme bag om.

Tirsdag aften var debut for TV 2/Fyns seer-arrangement Folketjeneste. Her fik 25 fynboer mulighed for at komme på en eksklusiv rundvisning efter lukketid på Brandts.

De 25 gæster fik et særligt indblik i forårets store udstilling om Hergé, manden bag Tintin.

En af de heldige 25 var Anja Michele Mathies. Hun er designer i sit daglige virke, og er ikke mindst en glad fan af Hergé og Tintin:

- Jeg har altid været fan af Tintin, så jeg blev simpelthen så glad for, at jeg fik muligheden for at se udstillingen.

- Og det har været fantastisk. Jeg skal se den en gang til, sagde Anja Michele Mathies.

Men det er ikke kun Tintin, som får mere af designerens opmærksomhed:

- Det var Tintin, der fangede min interesse, men nu vil jeg holde øje med tilbuddene.

Folketjeneste går også bagom

Med TV 2/Fyns Folketjeneste får man chancen for at komme bag om eller komme før andre. Og møde arrangører, udstillere og udøvere. I Folketjeneste-kalenderen står allerede Heartland på Egeskov Slot, Tinderbox i Tusindårsskoven og kronprins Frederiks fødselsdags-løb Royal Run - men mere er på vej til at blive afsløret:

- Vi har allerede nu adskillige andre aftaler og arrangementer på plads her i foråret - i tæt samarbejde med arrangørerne. Den fynske folketjeneste er først lige begyndt, siger direktør Esben Seerup, TV 2/Fyn.

Men det gælder om, at være på tæerne - adgangskortene til Hergé-udstillingen blev nemlig revet væk.

- Man skal nok være vågen og holde øje med, hvornår vi laver noget næste gang, er redaktionschef Rikke Bekkers råd til folk, der gerne vil med Folketjeneste i byen på Fyn.

Derfor Folketjeneste

Idéen til TV 2/Fyns Folketjeneste blev fostret i kølvandet på efterårets kommunalvalg, fortæller Esben Seerup, og uddyber:

- Under kommunalvalgkampen oplevede vi, hvor nysgerrige fynboerne er for at deltage i arrangementer sammen med TV 2/Fyn. Mere end 10.000 deltog i de 21 vælgermøder med fynske kandidater, som vi arrangerede.

- Derfor bygger vi her i foråret videre på idéen med vores nye ”Folketjeneste”.

Næste arrangement er "Et sundere Fyn".

