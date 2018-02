Spøgelsesbilist snittede sidespejlet på en anden bil

En ældre mand risikerer en sigtelse for at have udsat andre mennesker for livsfare. Manden kørte mod kørselsretningen på Svendborgmotorvejen.

Det var tæt på at gå grueligt galt først på aftenen fredag, da en ældre herre fandt ned på Svendborgmotorvejen ad en frakørselsrampe - og dermed kørte mod trafikken. Vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen fortæller, at der kort før klokken 18.30 indløb flere anmeldelser om spøgelsesbilisten, som kørte sydpå i det nordgående spor mellem Kværndrup og Ringe. - På et tidspunkt snitter han en modkørende med sidespejlet, fortæller Anders Furbo Therkelsen. Vendte om på motorvejen Manden opdagede tilsyneladende på et tidspunkt, at han var på afveje. Han vendte bilen, og kørte i den rigtige retning. Bag sig havde han nu en anmelder, som fulgte efter. Syd for Ringe kørte manden ind på rastepladsen Dynden, hvor en patruljevogn fik sat en stopper for den ældre mand. Han kan nu forvente en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, mens det overvejes om han også skal sigtes for, at have udsat andre mennesker for livsfare. Efterfølgende vil det desuden blive vurderet om spørgelses-turen skal give en betinget frakendelse af kørekortet. Læs også Kø på en time: Uheld proppede trafikken ved Aarup