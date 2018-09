Spøgelsesskib fra vikingetiden lægger til ved Munkebo havn

Et spøgelsesskib har rejst rundt i Europa og kommer nu til Fyn, hvor det tager form som et gammelt vikingeskib.

Et diset spøgelsesskib med minder om forliste sømænd fra fortiden får nok de fleste til at gyse. I aften lægger sådan et til ved Kertinge Nor ud for Munkehavn. Man kan dog rolig tage ned for at se skibet, uden at frygte for ondsindede genfærd.

Læs også Vikingemuseum vil bygge ny stor vikingehal

Skibet er nemlig en kunstinstallation, som har rejst rundt i Europa, og er et produkt af rumænske kunstnere og artitekters leg med lys og vand, frem for drunknede sømænd, der vender tilbage til deres sunke skib efter døden.

- Vi ville rigtig gerne have, at folk kører i bilen og pludselig siger: "Hov, hvad var det, jeg så derude." Vi vil gerne have, at folk skal blive overraskede og nysgerrige på den historie, der gemmer sig i det danske landskab, siger museumsinspektør ved Østfyns Museer, Nicolai Knudsen.

Sejlads rundt i Europa

Skibet kommer direkte fra Liverpool, hvor det var udstillet under 'Tall Ships Regatta'. Skibet har også været opstillet i Amsterdam, Bukarest og Berlin.

Se en video af skibet, da det var i Liverpool her.

Indtil nu har skibet været en visualisering af det sagnsomspundne spøgelsesskib 'Den Flyvende Hollænder' eller 'dødsejleren'. Skibet siges at være forlist i 1600-tallet og skulle siden have sejlet rundt for fulde sejl, uden en vind røre sig. Skibet siges at varsle om storm og forlis.

Men når dette spøgelsesskib ankommer til Kertinge Nor, er det i en ny udgave. Nemlig i form af et gammelt vikingeskib, der skal være med til at sætte fokus på den betydning, fjordene havde i fortiden.

- Vi vil gerne fortælle historien om, hvordan Kertinge Nor var motorvejen i vikingetiden. Det var lige herude, at store vikingeflåder sejlede frem og tilbage. Det er rigtig svært at vise i dag, for der er jo bare havet, så det her kunstprojekt kan være med til at formidle den historie, siger Nicolai Knudsen.

Formidlingen af den fynske fortid

Læs også Ild på bavnehøjene: Vikingernes gamle alarmsystem vækket til live

Skibet er en del af projektet 'From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer', som en lange række danske museer og universiteter står bag, heriblandt Østfyns Museer.

Med skibet kommer kunst og historieformidling til at gå op i en højere enhed, mener museumsinspektøren.

- Kunst er en rigtig god indgangsvinkel til historien, og man kan også bruge historien som en god indgangsvinkel til kunsten, så jeg synes, de støtter hindanden op, og det har været meget sjovt at arbejde med, fortæller Nicolai Knudsen.

Skibet kan ses fra Munkebo havn hver aften mellem klokken 19 og 22 fra lørdag den 8. september indtil den 21. oktober.