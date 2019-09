Sporarbejde ensretter vej i fire måneder

Mandag morgen begynder maskinerne at grave den inderste del af Vestre Stationsvej op på den strækning, der ligger mellem Rugårdsvej og Fjordsgade.

Det betyder, at vejen bliver ensrettet i østlig retning. Det skriver Odense Letbane på deres hjemmeside.

Første opgave for entreprenørerne er at opbygge en bund til letbanens spor, og det betyder samtidig, at muligheden for at kanstensparkere på strækningen ophører permanent.

Arbejdet betyder, at strækningen bliver ensrettet fra mandag 23. september til slutningen af januar. Biler, der skal i vestlig retning kan i stedet køre ad Rugårdsvej og Fjordsgade.

Efter bunden til sporene er blevet opbygget, støber man et lag beton og lægger skinner, som der også bliver støbt beton omkring. Derudover skal der bygges en station ved Kongensgade, og der skal sættes kantsten og laves tekniske installationer.

Når ensretningen ophører i januar næste år, vil der stadig foregå en del aktiviteter på strækningen, oplyser Odense Letbane, men de vil ikke i samme grad påvirke trafikken.

Arbejdet på Vestre Stationsvej forventes at vare indtil foråret 2020. Letbanen forventes at begynde at køre med passagerer i efteråret 2021.

Foto: Odense Letbane