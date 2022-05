Bilentusiaster gav særlig oplevelse til kræftsyge børn

Oliver Møller Komsa har en hjernetumor, og hverdagen det seneste år har været fyldt med utallige sygehusoperationer, genoptræning og nu en ny omgang kemoterapi. Derfor sætter mor Heidi Møller Komsa også stor pris på arrangementet.

- Det betyder rigtig meget at prøve noget andet, så det ikke står på sygehus hver dag. Det er også noget, vi kan snakke om bagefter, siger hun og holder en pause:

- Og så er biler bare seje.

En gruppe bilentusiaster

Sportscar Event står bag det årlige arrangement, hvor børnene får lov at mærke adrenalinen i kroppen, som co-driver i Lamborghini, Porsche, Ferrari, Mclaren eller anden sportsvogn.

- Det er den bedste dag overhovedet. Det er dagen, hvor vi kører giver de børn, som vi samler ind, en tur i vores bil, siger formand for Sportscar, som er en fond, der blev dannet for 20 år siden af en gruppe bilentusiaster.

- Det er alt fra skolelærer til store virksomhedsejere. Vi er en blandet folk med en kæmpe interesse i biler. Alle har samme ønske om at dele den her oplevelse og samle ind til et godt formål, siger Flemming Chrone, formand for Sportscar.