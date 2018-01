Sportslørdag: Årets største talenter er fundet

Tre unge sportstalenter fra Fyn, som i fremtiden forventes at hive store sejre hjem, er nomineret til Årets Fund ved Sportslørdag 2018.

Igen i år har det været et stort sportsår på Fyn, og det skal fejres ved hele Fyns fælles fest for sporten, Sportslørdag - lørdag den 20. januar 2018 i Odense Idrætspark.

Til festen skal som altid uddeles en række priser. Blandt andet Årets Sportsnavn, Publikumsprisen, Kammeratskabsprisen og Årets Frivillige Leder. Men årets nye, store talenter skal også hyldes, og det bliver de med prisen Årets Fund.

De nominerede til Årets Fund er i år Laura Frederikke Nielsen fra fodboldholdet Odense Q, Sara Andersen, der kører motocross og Tue Ernst Nielsen fra Kerteminde, som står på vandski.

Stærke nominerede

Laura Frederikke Nielsen spillede fast i foråret 2017 på det danske U16 landshold. En plads hun beholdt under U17 landsholdets kvalifikationskampe i efteråret, hvor hun i fire kampe i træk som målmand holdt buret rent. Hun er en vigtig spiller på Odense Q's U18 elitehold, der lige nu ligger på andenpladsen i deres række.

Motocrosskøreren Sara Andersen er i 2017 blevet europamester for seniorer for andet år i træk og har haft et flot VM. Derudover er hun også dansk mester for seniorer.

Tue Ernst Nielsen på vandski blev i sommer nummer otte til EM med 5.440 point, der er den nye danske juniorrekord. Han rekord erstattede en 40 år gammel rekord. Derudover er han dansk og nordisk mester for seniorer.

I sommeren 2017 lavede TV 2/Fyn et portræt af Tue Ernst Nielsen fra Kerteminde, som på det tidspunkt var i gang med træningen til tre forskellige mesterskaber. Først i Nordisk Mesterskab, der afholdes i Norge, derefter danmarksmesterskabet i Aalborg og til sidst det europæiske mesterskab, der løber af stablen i Spanien.

Det er niende gang de fynske sportsstjerner, foreninger og frivillige hyldes af de fynske kommuner, Fynske Idrætsforbund, SIKO, Sport Event Fyn og Sportslørdags partnere Fynske Bank, DGI og Bevæg dig for livet.

Sportslørdag finder i år sted den 20. januar klokken 13 til 17 i Odense Idrætspark. Her vil der blive uddelt fire priser Kammeratskabsprisen, Publikumsprisen, Årets Fund og Årets Sportsnavn på Fyn.