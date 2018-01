Sportslørdag: Syv unge fynboer nomineret til årets kammerat

Syv unge fynske sportsudøvere er nomineret til Kammeratskabsprisen, der overrækkes ved Sportslørdag 20. januar.

Fyns bedste kammerat findes og fejres 20. januar til Sportslørdag. Vinderen findes blandt syv nominerede og stikker af med en check på 25.000 kroner.

Læs også De gør os stolte af at være fynboer: Hvem skal have årets publikumspris

Rekordmange har indstillet venner og gode kammerater til Kammeratskabsprisen, der financieres af Fynske Bank. I alt er 99 indstillinger blevet barberet ned til de syv nominerede.

Juryen bestående af cheftræner i Odense Håndbold, Jan Pytlick, OB-spillerne Jens Jakob Dyhr Thomasen og Julius Eskesen samt Fynske Banks administrerende direktør, Petter Blondeu har knoklet for at finde de syv allerbedste kammerater.

Læs også Første pris uddelt: 15-årig svømmer vinder kammeratskabsprisen

- Jeg er rigtig glad for, at vi har modtaget så mange indstillinger fra klubber og foreninger fra hele Fyn. Det viser mig, at vi har mange unge mennesker, som gør et kæmpe arbejde for deres hold og deres kammerater. Det gør vores syv nominerede helt sikkert. De kan være stolte af det arbejde, de laver, og jeg glæder mig til at hylde dem, siger Petter Blondeu.

Juryen har udvalgt seks piger og en enkelt dreng i alderen 14 til 17 år.

De nominerede er ...

Anna Østerkær fra Søndersø Gymnastikforening. Den 14-årige pige beskrives som et samlingspunkt for sit hold, hvor især hendes gode humør og engagement i holdet er noget, de har lagt mærke til i foreningen. Anna Østerkær er desuden træner for et hold springpiger, som ser meget op til hende.

14-årige Sebastian Boldt Ernst fra MG&BK er indstillet som fodboldklubbens mand. Han hilser med et smil på læben på alt og alle i klubben fra de yngste til de ældste. Han skaber samtidig en fantastisk god stemning i omklædningsrummet før og efter træning, ligesom han er god til at integrere nye spillere på holdet.

01:05 Sidste år vandt den 15-årige svømmer Natascha Maria Knudsen Kammeratskabsprisen. Luk video

14-årige Karina Vinbech fra Langelands Rideklub er indstillet for den store hjælpsomhed, hun udviser overfor yngre ryttere, som hun snakker med og gør trygge i at ride på hestene. For dem er hun helt sikkert en rollemodel. Derudover er hun altid klar med en hjælpende hånd til klubbens mange aktiviteter.

Kristine Ploug fra Bolbro GIF bliver betegnet som en håndboldspiller med et rigtig vinder-gen. Hun er samtidig god til at rose og give kritik til holdkammeraterne, samtidig med, at hun er en dygtig spiller, som de andre ser op til. Den 14-årige pige gør en stor indsats for fællesskabet, hvor hun samler alle inden træning, så de kan lege bagerst i hallen.

15-årige Ileane Stougaard fra Arcus Bueskydning er indstillet for sit gode humør, som altid opmuntrer hendes omgivelser. Hun er en god kammerat, der kan finde på at afbryde sin egen træning for at hjælpe en holdkammerat. Derudover er hun en dygtig skytte, som har vundet mange guldmedaljer og sat mange rekorder.

Ida Bang Mikkelsen fra Allingham Danceteam er nomineret, fordi hun er en rollemodel for alle klubbens dansere. Hun er god til at lære fra sig, inspirere og motivere de yngre dansere, ligesom hun altid er klar med en hjælpende hånd ved turneringer og arrangementer. Den 17-årige danser er desuden instruktør for hold i både Fredericia og Odense.

Læs også Triumf nummer to: Viktor Axelsen høster publikums hyldest

14-årige Benedicte Fich Lindenskov fra Højby S&G er venner med alle i klubben uanset alder og får alle sine kammerater til at føle sig som en del af holdet. Trampolin-pigen beskrives som en springer, der er god til at lære fra sig og som et forbillede for både springere og trænere. Derudover fremhæves hendes smittende humør og energi, som er til gavn for hele klubben.

Præmien

Alle nominerede modtager 3.000 kroner.

Hovedpræmien på 25.000 kroner skal vinderen bruge til at styrke holdet og kammeratskabet i klubben. Vinderen vælger selv hvordan. Det kan eksempelvis være med en fællesrejse, et socialt arrangement eller nyt udstyr til klubben.

Kammeratskabsprisen uddeles 20. januar i Odense Idrætshal.