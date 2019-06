Sådan skal Odense redde velfærden: Spred tosprogede elever og sænk skolefraværet

Der kommer flere ældre og flere børn de næste ti år i Odense. Det kan sætte velfærden i kommunen under pres, og det skal der gøres noget ved.

Nu 14 dage efter, at Odense Task Force Velfærd præsenterede deres seks udfordringer for Odense Kommune, når man kigger på velfærd, så kommer anbefalingerne og løsningerne på bordet.

Læs også Odenses velfærd er truet af disse seks udfordringer

Løsningerne er blandt andet, at der skal være langt mindre overbærenhed med børns skolefravær, og uligheden i Odense skal mindskes ved at sprede tosprogede elever, der har svært ved de danske ord, på flere af byens skoler.

De seks udfordringer, som Taskforcen mener, Odense Kommune skal fokusere på for at opretholde en solid velfærd for borgerne, blev tirsdag den 11. juni præsenteret af formanden for Odense Task Force Velfærd, Nina Groes, sammen med taskforcens Jørgen Søndergaard.

Og der blev på det tidspunkt ikke nævnt noget omkring, hvad der skulle til for at "redde Odenses velfærdssituation".

De otte anbefalinger kan du se i faktaboksen.

De otte anbefalinger: Skaf flere velfærdsmedarbejdere Flere skal med i arbejdsfællesskabet. En ny ungeenhed skal hjælpe unge ind i arbejdsfællesskabet,

og der skal etableres opkvalificeringsforløb med jobgaranti. Der skal etableres et videnscenter for børn og unges trivsel, så Odense kan gøre op med de ting i samfundsudviklingen, der skaber mistrivsel blandt unge. Odenses skolestruktur skal ændres, og der skal skabes flere vuggestue- og børnehavepladser, og bygges flere ældreboliger. En ny struktur skal søge at udjævne forskellene i

elevsammensætning og klassestørrelse på tværs af bydelene. Opdelingen i Odense skal bremses ved blandt andet at skærpe og fremrykke indsatserne i forhold til elever med højt fravær. Ny velfærdsteknologi skal være med til at hæve kvaliteten i velfærdsydelserne. Tilliden til velfærdssamfundet skal styrkes. Derfor skal Odenses borgere inddrages mere, og der

skal etableres en ny aktivisme- og dialogfunktion. Der skal være skarpere fokus på at opnå forandring for borgerne i Odense Kommune. Derfor skal fokuseres mere på målrettet at implementere politik, før der udtænkes nye strategier og tiltag.

Der skal gøres noget nu

Efter Taskforcen for fjorten dage siden fremlagde de seks udfordringer, som de mener, at Odense Kommune står over for, gjorde Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), det klart, at udfordringerne kræver handling.

Læs også Trods få kilometers afstand: Fraværsprocent varierer voldsomt fra skole til skole

- Det er en kæmpe stor udfordring, vi står overfor. Det er 1.100 sæt hænder, vi mangler, hvis vi bare skal kunne følge med på velfærdsområdet det kommende årti. Det kalder på handling nu.

- Hvis der ikke sker noget her, vil det velfærdssamfund, vi kender i dag, smuldre, sagde han til TV 2/Fyn.