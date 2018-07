Spritbilist blev taget to gange på to timer

En 48-årig mand blev taget for spirituskørsel af politiet på Fynske Motorvej i Odense. Få timer senere blev han fanget igen i Nyborg på vej mod København.

En 48-årig mand fra Aalborg var på vej til København og kørte på Fynske Motorvej, da en anden bilist ringede til politiet omkring midnatstid for at fortælle, at aalborgenseren kørte usikkert og formentlig var påvirket.

Det viste sig at være sandt, fortæller Lars Thede, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Politiet fangede den 48-årige mand på motorvejen omkring Odense og tog ham ind til en blodprøve på politigården i Odense.

Tog taxa ud til sin bil og kørte videre

Manden blev løsladt igen efter midnat og bestilte efter aftale med politiet to taxaer, så han kunne komme videre til København og lade en taxachauffør køre sin bil.

I mellemtiden havde aalborgenseren uden politiets viden bestilt en tredje taxa, og politiet mistænkte derfor manden for at have kørt ud til sin bil for selv at fortsætte i påvirket tilstand mod København.

Dette viste sig også at være sandt, og politiet fangede endnu en gang den spirituspåvirkede mand - denne gang i Nyborg klokken 1.45.

Fanget to gange på to timer

Den 48-årige mand blev dermed for anden gang på få timer hevet med til politigården i Odense.

Herefter sikrede politiet sig, at han blev kørt i taxa til København, mens en anden taxachauffør fik lov til at køre den 48-årige mands bil til hovedstaden.

De to tilfælde af spirituskørsel vil blive behandlet som to separate sager. Det er for tidligt at sige, hvor stor hans bøde vil være. Derudover har aalborgenseren haft en del udgifter til taxakørsel.