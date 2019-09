Spritbilist blev taget med en promille på 2,88

En 44-årig mand fra Svendborg får ikke kun brug for hovedpinepiller til at dulme tømmermændene mandag. Han får også brug for et lift, hvis han skal nogen steder, for hans bil har Fyns Politi konfiskeret.

Det var en anden trafikant, der anmeldte den 44-årige til politiet, fordi hans bil slingrede lige lovligt meget på vej hen over Siødæmningen mellem Tåsinge og Siø.

Sammen med et andet vidne fik de to trafikanter stoppet den 44-årige svendborgenser og tilkaldt politiet. Det oplyser Fyns Politi i døgnrapporten.

Blackouts

Da politiet kom til stedet, blev manden alkometertestet.

Den 44-årige præsterede at blæse alkometeret op på 2,88. Med den slags promille risikerer man ifølge sundhed.dk blackouts og seriøse problemer med ens motorik og bevidsthed. En promille over 3 kan medføre døden.

Manden blev derfor anholdt, og hans bil blev omgående konfiskeret.

Siden juli 2014 har det nemlig været muligt for politiet at konfiskere bilen med det samme og allerede første gang, hvis bilisten har en promille på mere end 2,0.