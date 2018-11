Spritbilist torpederede trailer og dræbte kalve

Tre kalve mistede fredag aften livet lige uden for Tommerup, efter en spirituspåvirket mand kørte ind i en trailer.

Det var et ægtepar, som kørte bilen, hvorpå traileren med de tre kalve var spændt fast. De holdt på Sortebrovej og ventede på at dreje ind på Skovstrupvej, da de blev påkørt.

Fyns Politi kalder ulykken en svingningsulykke, da traileren med kalvene blev ramt, mens den svingede ind på en anden vej.

Føreren af bilen, der ramte traileren, var en 26-årig mand fra Glamsbjerg, som var påvirket af spiritus. Bilen kom med meget høj fart.

- Vi ankommer til ulykkesstedet og her foretager vi en alkometertest. Vi tager ham også med til sygehuset for at få taget en blodprøve, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Manden blev efterfølgende løsladt.

Fyns Politi fik anmeldelsen omkring klokken 19.30. Den ene kalv døde på stedet, mens en anden kalv var så medtaget af sine kvæstelser, at en dyrlæge blev tilkaldt for at aflive den.

Ifølge Fyens Stiftstidende var braget fra sammenstødet mellem bilen og traileren så højt, at flere naboer kunne høre det.

Fyns Politi oplyser, at der ikke var nogen personskade ved ulykken.

