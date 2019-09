Spritbilist ville tage sin telefon - kørte ind i lygtepæl og hæk

En 58-årig mand fra Ringe er blevet sigtet for spirituskørsel, efter han er kørt galt. Det oplyser Fyns Politi.

Manden kom kørende ad Assensvej umiddelbart før Hillerslev med ukendt hastighed.

Her mistede han kontrollen over sin bil, formentlig fordi han ville svare sin telefon.

Kørte ind i lygtepæl

Den 58-årige mand kører over i den modkørende bane og ind i en lygtepæl og hæk.

Da politiet kom frem, fik han lov til at prøve alkometeret. Det viste 0,98 promille, og derfor blev manden sigtet for spirituskørsel. I Danmark er det ikke tilladt at køre bil med en promille på over 0,5.

Spirituskørslen foregik fredag ved 17-tiden.