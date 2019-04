Spritbilisterne tog hul på påsken

I løbet af fredag aften og natten til lørdag blev fire spritbilister taget bag rattet på Fyn, oplyser Fyns Politi lørdag morgen.

- Det er ikke mere end man normalt kan forvente, siger vagtchef Milan Holck Nielsen.

Men det kan hurtigt blive til flere snuppede og påvirkede bilister end på et normalt weekend-døgn. For når påsketrafikken tager fart i løbet af lørdag formiddag, skal bilisterne forvente mere opmærksomhed fra politiet.

Rigspolitiet har nemlig bebudet en øget bemanding på vejene, hvor man målrettet går efter bilister der kører påvirket af medicin, narkotika eller spiritus.

Fokus vil formentlig først på dagen være rettet mod medicin og narkotika, men man må forvente, at indsatsen mod spritbilister øges, når de første påskefrokoster går mod toppen sidst på eftermiddagen lørdag.

Rigspolitiets indsats løber over hele påsken.

Fire er for mange

De fire fynske spritbilister blev taget efter patruljevogne registrerede mistænkelig kørsel eller ved rutinemæssig standsning.

Det skete i Gyngstrup på Nordfyn, i Nyborg, Odense midtby og i Vejstrup ved Svendborg.

- Det er fire for mange. Dem vil vi selvfølgelig altid gerne have væk fra vejene, siger Milan Holck.

Ring gerne en gang for meget

Ofte standser politiet bilister efter henvendelse fra borgere, som reagerer på eksempelvis usikker kørsel.

Og Milan Holck opfordrer til, at man ringer på telefonnumer 114, hvis man oplever en bilist, som muligvis ikke burde sidde bag rattet.

- Heller en gang for meget end en gang for lidt. Har man mistanke og kørselen er til fare, så skal man ringe. Vi vil altid gerne høre om det, siger Milan Holck og tilføjer:

- Det er almindelig sund fornuftig.

14 med fare for andre og sig selv

I weekenden den 22., 23. og 24. marts kunne Fyns Politi melde om en større fangst af spritbilister på Fyn.

Der blev taget 14 spritbilister fra fredag til søndag formiddag.

I den forbindelse sagde politiinspektør Johnny Schou blandt andet til TV 2/Fyn, at det jo ikke kun er livfarligt for andre mennesker, men også har konsekvenser for spritbilisten:

- Man risikerer at lemlæste andre og sig selv. Det medfører en alvorlig straf, og man kan miste sit kørekort - og måske derigennem muligheden for at have et job, sagde Johnny Schou.

