Spritnyt barometer: Kun hver femte virksomhed er højt digitaliseret

Med et helt nyt digitaliseringsbarometer fra Væksthus Syddanmark og Region Syddanmark er der for første gang tal for de syddanske virksomheders digitaliseringsgrad. Barometeret viser, at hele 33 procent er lavt digitaliserede. Men fynsk gods er med på noderne.

Kun 18 procent af de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark er højt digitaliserede, mens hele 33 procent må betegnes som lavt digitaliserede.

Vi kan se, at de virksomheder, som rent faktisk gennemfører digitalisering oplever, at det skaber værdi. Derfor skal vi også skubbe på for, at flere virksomheder tager det digitale spring. Henrik Frandsen, formand for Væksthus Syddanmark.

Det viser tal fra det nye Digitaliseringsbarometer 2018, som Væksthus Syddanmark og Region Syddanmark i fællesskab har udviklet for at tage temperaturen på de små og mellemstore virksomheders digitaliseringsgrad.

Barometret Virksomhederne er blevet spurgt ind til otte konkrete funktioner inden for digitalisering som fx udnyttelse af onlinekanaler til markedsføring, e-handelsløsninger og effektivisering af økonomi og administration.

For at være i kategorien af højt digitaliserede virksomheder skal virksomheden have indført mindst fire af de otte digitaliseringsprocesser i høj eller meget høj grad.

Virksomheder med en lav digitaliseringsgrad beskriver manglende tid og manglende kompetencer hos medarbejdere og ledelse som de væsentligste barrierer for at indføre flere digitale løsninger.

Samtidig svarer næsten hver tredje virksomhed, at de er usikre på gevinster og fordele ved at digitalisere.

Flere end 1.000 virksomheder med mellem tre og 250 ansatte har deltaget i undersøgelsen, der også viser, at 7 ud af 10 virksomheder, der har digitaliseret, oplever, at de har fået gevinst af investeringen i de nye teknologier.

Sådan siger Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder Kommune og formand for Væksthus Syddanmark

Han finde tallene bemærkelsesværdige.

- Vi skal i erhvervsfremmesystemet blive bedre til at hjælpe med at åbne virksomhedernes øjne for nye forretningsmuligheder gennem for eksempel digitale forretningsmodeller.

Brug for eksperthjælp

- Vi kan se, at nogle virksomheder gerne vil digitalisere, men mangler viden om, hvordan man griber processen an. Dem vil vi gerne hjælpe ved at skabe endnu bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder. For vi tror, at en øget digitalisering vil give konkurrencefordele til de fleste virksomheder, som analysen også peger på, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, og fortsætter:

- Regionen og væksthuset har i samarbejde tidligere haft stor succes med projekt ”Lån en leder”, hvor virksomheder kunne få hjælp til at udfolde deres potentiale og muligheder, og de har faktisk allerede i dag samme mulighed for at låne en ekspert i digitalisering, som kan gennemgå fordele og ulemper for den enkelte virksomhed ved at øge digitaliseringen.

Gods på digital vej

Digitaliseringen rammer alle brancher og områder.

Det gælder ikke kun højteknologiske virksomheder, men også noget så traditionelt som landets godser.

Vi kan se, at nogle virksomheder gerne vil digitalisere, men mangler viden om, hvordan man griber processen an. Dem vil vi gerne hjælpe ved at skabe endnu bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder. Regionsrådsformand, Stephanie Lose (V).

Hverringe Centrum for Restaurering, en del af Hverringe Gods ved Kerteminde er således en af de virksomheder, som jævnligt gør brug af Væksthus Syddanmark, og de programmer, som stilles til rådighed for virksomheder i regionen.

I forbindelse med opbygningen af forretningsområdet ”Hverringe Centrum for Restaurering”, hvor professionelle og private kan hente hjælp og købe produkter til restaurering og istandsættelse af gamle huse samt bevaringsværdige og fredede bygninger, har der fra starten været tænkt i en digital platform. Væksthus Syddanmark er løbende digital medspiller.

- Vi har bl.a. gjort brug af et program, hvor vores medarbejdere fik opgraderet deres viden om restaurering af bygninger og som derefter, i samarbejde med en privat konsulent, blev omsat til digital content på vores webplatform, siger Dorte Øllegaard Utecht, centerleder Hverringe Centrum for Restaurering.

Over 1.000 virksomheder deltog i Region Sydanmark og Væksthus Syddanmarks digitaliseringsundersøgelse. Vi gør vores produkter/services mere intelligente med fx kobling til internet, sensorer, GPS m.m. Vi digitaliserer vores produkt-/serviceudvikling fx produktdesign, forretningskoncept, prototyping. Vi forbedrer vores fremstillingsprocesser med fx test, simulering, planlægning, automatisering eller monitorering. Vi optimerer vores logistik, distribution eller lager med elektronisk deling mellemvirksomheden og kunder (fx supply chain management). Vi effektiviserer økonomi og administration med fx cloud computing (ekstern adgang i ”skyen”, e-faktura m.m.). Vi udnytter onlinekanaler til markedsføring og kundekontakt/oplevelse med fx internet, app, sociale medier. Vi udnytter data og analyser gennem fx webbaserede kundeundersøgelser og Big Data. Vi udnytter e-handelsløsning med fx websalg eller EDI (elektronisk udveksling af fx tilbud og ordrer). Virksomhederne skulle blandt andet svare på deres digitaliseringsgrad på en skala fra 1-5 ud fra disse otte kerneområder:

