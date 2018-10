Spydspids: Fyn skal trække lystfiskere til hele landet

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) besøger torsdag Fyn og Helnæs, hvor hun skal lancere Danmarks nye lystfiskerstrategi.

Med den vestfynske perle bliver Assens Kommune centrum for strategien. Her etableres der et lystfiskercenter, det nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, som muligvis kommer til at ligge ved Helnæs Fyr eller Agernæs Havn.

Strategien skal gøre lystfiskeriet mere tilgængeligt for flere, og til indsatsen er der afsat 32 millioner kroner, som skal financiere centret og fire andre indsatsområder.

- I Danmark er der rigtig gode muligheder for lystfiskeri og vi er en attraktiv destination for udenlandske lystfiskere. Samlet set er lystfiskernes forbrug omkring en milliard kroner om året. Det skaber arbejdspladser og omsætning i danske virksomheder og liv i lokalområderne, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen, og tilføjer at strategien skal medvirke til, at forholdene for lystfiskeriet bliver endnu bedre til at tiltrække lystfiskerturister.

Strategien, der er den første af sin slags, og indeholder følgende fem elementer:

Et nationalt center for Kyst- og Lystfiskerturisme

En digital platform, som en samlet indgang til lystfiskeriet i Danmark, uanset fiskerens niveau og nationalitet

En brandingstrategi til brug for landets kommuner og turistdestinationer

Målrettet markedsføring af Danmark som lystfiskerdestination til både danskere og udlændinge

Understøttelse af frivillige indsatser i forbindelse med udvikling af lystfiskeriet

De enkelte elementer i strategien forankres i det kommende center, som endvidere skal formidle lokalt fiskeri, naturoplevelser og kulturhistorie. Assens Kommune skal stå for driften af centeret.

Se herunder tv-indslag fra fiskeriminister Eva Kjer Hansens besøg på Helnæs i slutningen af august:

Fakta Der er afsat 22 millioner kroner til at realisere det nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.

Der afsættes seks millioner kroner til udviklingen af en digital platform, som skal være én indgang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark.

Der afsættes to millioner kroner til en tre-årig branding- og markedsføringsplan, hvor de mest oplagte lystfiskerdestinationer omfattes.

Der afsættes en millioner kroner til konceptudvikling inden for segmentering af lystfiskerturisme med henblik på styrkelse af turisterhvervets markedsføring af danske lystfiskerdestinationer.

Der afsættes en millioner kroner til at styrke det frivillige arbejde. Se mere

Agernæs er et godt bud på, hvor Fiskeriministeriet placerer lystfiskercentret. Foto: Ole Holbech