Stålautoværn vil drille trafikanter på vigtig landevej

Vejdirektoratet opstiller stålautoværn på rute 313 fra Nørre Aaby til Assens. Der skal påregnes længere rejsetid den næste måned.

Den næste måneds tid skal trafikanter på landevejen mellem Nørre Aaby og Assens - rute 313 - ikke kun forvente, at støde ind vejarbejde, men også at rejsetiden forlænges.

Arbejdet udføres i dagtimerne fra mandag til og med lørdag frem til og med torsdag 12. juli.

Mange steder vil der være signalregulering af trafikken, fordi oversigtsforholdene på de snoede veje er dårlige.

Arbejdet begynder med, at det gamle betonautoværn nedbrydes og fjernes. Herefter opsættes stålautoværn. Resultatet bliver et mere trafiksikkert autoværn for trafikanterne.

Det betyder det trafikanterne

Med signalregulering vil der ikke kun skulle påregnes ventetid, men også være risiko for kødannelser, så trafikanter skal påregne længere rejsetid ned den normale, som er cirka 25-30 minutter fra Assens til motorvejstilkørslen.

Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik, og der vil være almindelig hastighed.