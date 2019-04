Midt i al larmen: Stadig muligheder for fred og ro i storbyen Odense

Odense er på vej til at blive en storby, og det kan mærkes i form af støj og møg og byggerod.

Der lægges skinner til sporvogne, der gøres klar til et supersygehus, og bymidten er ved at blive omdannet, så her er der også masser af vejarbejde.

Men nu er der hjælp at hente for dem, der savner ro og fred midt i storbyens larm.

- Hvis du hele tiden har høj puls og glemmer pausen, så får du stress, lyder det fra journalisten og forfatteren Peter Olesen.

Han har fundet frem til i alt 25 stille steder i Odense, hvor man kan finde et øjebliks ro midt i byens støjende omdannelse fra "stor fynsk by" til "fynsk storby".

Stille midt i centrum

I bogen "Stille Odense" sætter Peter Olesen ord og billeder på de små stille oaser i byen. Og stederne er kortlagt, så vi allesammen nemt kan finde frem til stederne.

Stille steder i Odense Kongens Have Odense Slots indre gård Oluf Bagers Mødrene Gård Lotzes Have Sortebrødre Torv Nedergade De Hemmelige Haver Langs åen Odense Adelige Jomfrukloster Eventyrhaven Klosterhaven Flakhaven Brandts Gerthasminde Ansgar Anlæg Assistens Kirkegård Munke Mose Godthåbsparken Professor Labris Plads Thriges Have Borgerhus-parken Løveparken Fredens Kirkegård og Fredens Anlæg Odense Havnebad Byens Ø Se mere

Flere af stille-stederne findes paradoksalt nok midt i byens centrum, ganske tæt på vejomlægninger, skinnearbejde og højhusbyggerier.

- Når vi er midt i larmen, er der ikke langt hen til ikke-larmen. Odense har heldigvis stadig meget at byde på, når det gælder stille oaser, hyggelige baggårde, haver, parker og attraktive opholdssteder langs Odense Å, fortæller Peter Olesen.

Jeg er ikke sur

TV 2/Fyn har mødt forfatteren på et af bogens stille steder: Klosterhaven lige bag Odense Domkirke. Her sætter vi os på en bænk og nyder stilheden - og får os en stilfærdig snak.

Er du en sur gammel mand, der vil sætte Odenses udvikling i stå?

- Nej, jeg er overhovedet ikke sur, men jeg siger bare: Tænk nu på, at vi ikke behøver at være underlagt støj hele tiden, siger forfatteren.

- Odense er meget støjfyldt lige nu, især i kvarteret omkring den tidligere Thomas B. Thriges Gade og omkring etableringen af den nye letbane. Gudfader, hvor det larmer. Men vil du vil finde stilheden, så kan du også gøre det, siger Peter Olesen.

Bogen "Stille Odense" er udkommet på forlaget Frydenlund. Tidligere har Peter Olesen udgivet bestselleren "Stille København" og "Kig op Odense".