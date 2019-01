Stadsarkivar stopper efter 41 års jagt på gode historier

Han elsker den gode historie gemt i det skjulte arkiv. Så stor er kærligheden til den passion, at han har forfulgt den, siden han som nyudddannet historiker fra det daværende Odense Universitet fik job hos byens kommune.

- Man kan sige, at jeg er chef for 85.000 kasser i arkivet. Eller 8,5 kilometer data og gode historier, smiler Jørgen Thomsen, der ved årets nytårsparole i Historiens Hus mandag meddelte, at han går på pension.

- Da jeg var ung, handlede det ofte om at tale med mennesker, der var to-tre gange ældre end mig selv, for de havde jo de gode historier. Nu er jeg fyldt 65 år og er ved at komme på omgangshøjde med dem, der er historiens vidner. Det er lidt tankevækkende, funderer stadsarkivaren.

Otte millioner besøg

Blandt højdepunkterne i karrieren tæller blandt andet, at han har været med til at skabe hjemmesiden arkiv.dk i 2015 sammen med kolleger fra andre egne af landet.

- Siden er blevet besøgt over otte millioner gange. Det må jeg kalde et af de absolutte højdepunkter i mit arbejdsliv, slår Jørgen Thomsen fast.

Han holder også meget af Odensebogen - den årlige udgivelse, som Historiens Hus står for, og som gennem årene har fået flere trofaste læsere og fans.

- Det skete virkelig meget, da vi i 1998 fik Fyens Stiftstidendes billedarkiv. I første omgang fik vi 900.000 negativer. Nu har vi i alt fået fem millioner. Det har jo gjort vores arkiv vildt meget bedre til at formidle vores egen tid, mener Jørgen Thomsen.

Fortsat i arkivernes tjeneste

Ved siden af titlen som stadsarkivar er Jørgen Thomsen også landsformand for Sammenslutningen af Lokalarkiver, hvilket han agter at fortsætte som. Projekter inden for lokalhistorien i Odense står også lige for, men dem vil han ikke forholde sig til, før han er stoppet i jobbet efter 41 år og tre måneder i den odenseanske histories tjeneste.

- Da vi begyndte at samle arkivet, var det op til de enkelte afdelinger i kommuner at opbevare tingene. Det betød, at jeg - og mine kolleger - måtte rundt i kældre og på lofter for at finde dem. Det var noget af en opgave, mindes Jørgen Thomsen.