Stærekasse på Fyn skovler flest penge ind til statskassen

Stærekassen på Bogensevej i Odense er den stærekasse i Danmark, der har været mest lukrativ for statskassen. Det skriver TV 2.

På Bogensevej er der udskrevet 4.429 bøder og bøder for knap 6,3 millioner kroner siden 20. oktober 2018. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Det glæder blandt andre Laila Larsen, der kører ud til folk som hjemmefrisør og derfor kører meget i bil.

- Jeg synes, det er fint, at stærekassen er her. Det virker præventivt. Jeg kører jo overalt, og folk kører sommetider som sindssyge. Tit tænker jeg, at der skal være nogle flere stærekasser eller mere politi, siger Laila Larsen til TV 2.

Bilist fik bøde: Jeg er træt af stærekassen

Det er dog ikke alle, der er tilfredse. Lars Bohlin er blevet fanget af stærekassen på Bogensevej, fordi han kørte tre kilometer i timen over det tilladte. Det gav en bøde på 1.000 kroner.

- Jeg er træt af den. Jeg håber, at der er nogle, der en dag giver den en sten. Jeg synes, det er et fuldstændigt vanvittigt sted at stille en stærekasse. De kan jo eksempelvis stille den ude i Vollsmose, hvor de kører 200 kilometer i timen, siger Lars Bohlin.

- Jeg synes generelt, at det er fjollet med stærekasser. Jeg nægter at tro på, at det handler om sikkerhed, når jeg får en bøde for at køre tre kilometer i timen for stærkt. Bilerne i dag er meget mere sikre end for 30 år siden, så jeg synes, det er uhørt, siger Lars Bohlin.

Stærekasserne er opsat på strækninger med høj hastighed og mindst fire ulykker med personskade mellem 2011 og 2015. Der er på landsplan udskrevet 37.183 bøder - beløbet løber op i 56,8 millioner kroner.