Stærke kvinder og en diktator - nyt teaterprogram præsenteres

Publikum kan se frem til en sæson baseret på både Astrid Lindgren, Lars von Trier og Charlie Chaplin. Og så bliver der erklæret 'Død over eliten'.

Der bliver ekstra opmærksomhed omkring Odense Teaters Store Scene, når programmet for hele sæsonen 2018/19 søndag bliver præsenteret for de særligt interesserede.

Man har kunnet købe billet til begivenheden for at få smagsprøver på de kommende teateroplevelser og forberede sig inden billetsalgets start mandag.

Hele 34 forestillinger er der blevet plads til i årets program i en blanding af egenproduktioner og gæstespil. Teaterdirektør Jens August Wille lægger navn til den samlede pakke.

Der er da sommerfugle i maven i de her dage, hvor sæsonkataloget lander i publikums postkasser. Jens August Wille, teaterdirektør, Odense Teater.

- Jeg er enormt spændt på, hvordan publikum tager imod den nye sæson. Generelt er jeg stolt over det moderne udtryk som sæsonen har med en række moderne titler, eksempelvis den moderne komedie 'Direktøren for det hele' af Lars Von Trier. Men jeg er også meget stolt over de store chancer, vi tager, med både en stor nyskrevet dansk musical, 'Leonora Christina', og at vi sætter en ny udfordrende politisk forestilling op på Store Scene med forestillingen 'Død over eliten'. Så der er da sommerfugle i maven i de her dage, hvor sæsonkataloget lander i publikums postkasser, siger Jens August Wille.

Stærke kvinder

De stærke kvinder har fundet vej til sæsonen i form af blandt andet forestillingen 'Anna Sophie Hedvig'. I tiden lige før Anden Verdenskrig vælger en uanseelig lærerinde at slå et andet menneske ihjel for de idealer, hun tror på.

Teatret har tidligere løftet sløret for en af sæsonens store produktioner, der skabes i samarbejde med Den Fynske Opera og Odense Symfoniorkester. 'Leonora Christina' handler om kongedatteren, der med et listigt forræderi forsøger at frelse sit eget liv.

Og så mærker man de stærke kvinder i form af 'Min geniale veninde', der opføres i to dele.

Min geniale veninde er en forestilling i to dele, der vises på Odense Teater i maj/juni 2019. Foto: PR-foto/Emilia Therese

Odense Teater opfører som de første i Danmark teaterudgaven af de italienske romaner om Elena og Lila. Historien om deres livslange intense venskab er udgivet i over 40 lande og er blevet hyldet og prisbelønnet. Senest har streamingtjenesten HBO besluttet at filmatisere romanerne i en stort anlagt tv-serie. I maj/juni 2018 kan dramaet opleves i Teatersalen i Odeon.

Diktator og demokrati

Hvis man trænger til at få rørt lattermusklerne, bliver der måske lejlighed til det i komedien 'Diktatoren'. Den er baseret på Chaplins berømte film af samme navn, hvor man oplever en klar parodi på Adolf Hitler i form af diktatoren Hynkel.

Oplevelsen er nok mere præget af alvor, 'Død over Eliten' bliver opført som helt nyskrevet dramatik. Den politiske korrekthed blivers midt over bord, når forholdet mellem folket og eliten bliver taget op. For hvem er folket egentlig?

- Da det er valgår næste år, er det oplagt at deltage i debatten om samfundet, og vi ser frem til at præsentere - og måske endda provokere med - forestillingen Død over eliten, som sætter demokratiet, ytringsfriheden og ikke mindst eliten til debat, siger teaterdirektør Jens August Wille.

Den opføres på Store Scene fra 1. februar.

For de yngre

Traditionen tro forsøger Odense Teater at ramme bredt aldersmæssigt med deres program. En sikker vinder blandt de yngste vil helt sikkert være 'Nissebanden i Julemandens Land', der bliver genopført op til jul med den originale Lunte, Flemming Jensen, som instruktør.

Læs også Flemming Jensen genopsætter "Nissebanden i Julemandens Land"

Astrid Lindgrens klassiker 'Mio, min Mio' sigter også mod det yngre publikum og kan ses fra januar. Den forældreløse Bo Vilhelm Olsen bliver hvirvlet ind i et fortryllende eventyr i 'Landet i det Fjerne', hvor han må tage kampen op mod den onde ridder Kato, der stjæler børn og gør menneskehjerter til sten.

Information om alle forestillingerne kan ses på Odense Teaters hjemmeside.

Billetsalget starter mandag d. 16. april kl. 10 for publikum, der køber billetter til mindst tre forestillinger. Derudover kan man købe billetter til enkeltforestillinger fra 15. maj.