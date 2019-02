Udeblev fra session: Stak af fra politiet under rutinetjek

Et rutinetjek på Ørbækvej udviklede sig i nat lettere dramatisk, da en 20-årig mand stak af fra politiet. Klokken 00.40 stoppede politiet rutinemæssigt to unge mænd i en bil nær Rosengårdcentret.

Læs også Opdagede indbrudstyve - blev sprøjtet i ansigtet med peberspray

Under tjekket fandt politiet frem til, at den ene af mændene er eftersøgt for at udeblive fra Forsvarets Dag - en forseelse, der kan medføre både bøde og fængsel. Da han blev konfronteret med, at han var eftersøgt tog den unge mand flugten til fods.

- Efter han er løbet, kører hans ven sin bil ind foran patruljevognen, så betjentene ikke kan køre efter ham. Bilen kører så op til den unge mand, der er løbet og samler ham op, fortæller Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Chaufføren hurtigt fanget

Flugten skulle dog ikke vare længe for chaufføren. Et kvarter senere - klokken 00.55 - standser politiet nemlig igen bilen. Dog uden sessionsnægteren.

- Vi anholder chaufføren, og han bliver sigtet for at hjælpe til undvigelse. Efter han er blevet afhørt, bliver han så løsladt igen, fortæller Ehm Christensen

Ifølge Ehm Christensen er straframmen for at hjælpe nogen med at flygte op til 2 års fængsel. For at stikke af fra politiet kan man få op til 1,5 års fængsel. Den 20-årige sessionsnægter er fortsat eftersøgt.

Læs også Sigtet for chikane: - Jeg har ikke gjort noget forkert