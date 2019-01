Forsøg på familiedrab: Stak sin datter med kniv

En 53-årig mand er sigtet for et drabsforsøg i Vollsmose.

Det kom frem onsdag formiddag på et grundlovsforhør i retten i Odense.

Mandens venstre arm er i gips og slynge. Med sig har han en tolk.

Manden er tydelig berørt af situationen, men nægter sig skyldig.

Kort forinden retsmødets start sidder manden med hovedet i bordet, mens han med hurtige og urolige åndredræt trækker vejret.

Ved retsmødets start bliver sigtet bedt om at opgive fødselsdag. Efter en længere pause opgiver manden sin fødelsdato - på dansk.

Resten af hans forklaringer gives primært på arabisk.

Påvirket af situationen

Manden blev anholdt klokken 13.45 i Lærkeparken. Ifølge anklager fandt drabsforsøget sted fem minutter før.

- Jeg ved ikke hvad klokken var. Jeg kan ikke huske tidspunktet, forklarer sigtede

Den sigtede nægter sig skyldig.

Sigtede bekræfter, at han er gift. De har efter sigtedes oplysninger været gift i 22 år. De har boet i Lærkeparken i 15 år. De har fire børn. Tre drenge og én pige.

- De to mindste bor ved os, men de store er tit hos os, forklarer den sigtede via sin tolk.

Sigtede bekræfter, at hans datters navn svarer til navnet på offeret.

Anklager sprøger ind til sigtedes familieforhold.

Datteren er for nylig blevet gift, oplyser sigtede. Han forklarer, at hun for "10 dage siden" fik papirer på en vielse. Sigtede referer til det som en kontrakt. Bryllupet er foregået efter islamisk tradition.

- Sidst jeg så min svigersøn talte jeg til ham som min egen søn, forklarer sigtede.

Gift i mere end 20 år

Anklager spørger ind til sigtede forhold til sin hustru gennem mere end 20 år.

- Jeg kan ikke huske noget fra i går (tirsdag, red.), forklarer han.

Sigtede bekræfter, at han og hustruen havde en uoverenstemmelse mandag, som betød, at hun ønskede at blive skilt.

Sigtede forklarer, at de to tit har været skilt for så at gå tilbage til hinanden. Ifølge sigtede kræver en skilsmisse vidne tilsagn fra to eller flere personer.

Derfor bad han tirsdag flere vidner om at bekræfte en skilsmisse. Det kunne dog ikke lade sig gøre grundet praktiske omstændigheder.

- Vi skulle ikke skilles, forklarer sigtede senere i forhøret og tilføjer:

- Vi er gift på baggrund af kærlighed.

Datteren er tit på besøg

For øjenen af dommeren gennemgår anklager sammen med sigtede lejligheden.

Datteren får ifølge sigtede stillet en værelse til rådighed, når hun besøger familien.

Ifølge sigtede så han ikke sin datter før konen slår ham.

- Jeg så hende først (datteren, red.), da min kone slår mig og gør mig opmærksom på mig selv, lyder det fra den 53-årige i retten.

Manden bekræfter, at han var i parrets lejlighed, da han angiveligt blev slået af sin hustru.

- Hun slog mig hårdt, forklarer han og tilføjer, at han derefter forlod lejligheden.

- Da hun slog mig, så jeg, at der var blod på mit tøj, lyder det fra sigtede.

- Min finger vendte ud af, forklarer han.

Manden venstre lillefinger og ringefinger er i gips. Underarmen er også pakket ind i gips.

Den sigtede forklarer, at han plejer at løse problemer ved at gå

Køkkenkniv fundet i lejligheden

Anklager viser et billede af orange køkkenkniv. Den blev fundet i lejligheden, forklarer anklageren.

Ifølge sigtede bruger han nogle gange kniven til at ordne granatæbler. Han kan ikke huske, om han brugte den tirsdag.

- Det jeg har set var mit eget blod, forklarer han.

Flere tilhørere var tilstede i det lille retslokale.

Drabsforsøg - straffelovens paragraf 237 Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Kilde: Straffeloven

Stukket i boligområde

Fyns Politi modtog tirsdag eftermiddag anmeldelsen om familiopgøret i en lejlighed ved bebyggelsen Lærkeparken i Vollsmose.

Her fandt politiet det 21-årige offer liggende i lejligheden.

Ifølge politikommissær Jack Liedecke var der flere pesoner til stede i lejligheden ved gerningstidspunktet.

Fyns Politi har dog fokus på den sigtede, der onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør. Politiet mener, at han er den eneste, der står bag knivstikkeriet.