Startede med salg af pomfritter: Nu er Sandie forelsket i pingvinerne

Pingvinerne i Odense Zoo får altid lidt ekstra opmærksomhed, når Sandie Munck er på arbejde.

Det er tidlig morgen i Odense Zoo. Dyrepasser Sandie Munck er lige mødt ind, og klokken er 7.30. Hun sniger sig ind mellem gletsjere, klipper og sne og siger hej til pingvinerne, der tumler rundt i bassinet. De har det godt.

Klokken 7.45 går hun til dagens første møde. Mødet er en hurtig gennemgang af dagens gøremål. Et kvarter senere er Sandie Munck igen ved pingvinerne. Hun har savnet dem.

- Det var egentlig ikke pingvinerne, jeg drømte om at passe, da jeg begyndte i Zoo. Men jeg forelskede mig i dem med det samme, jeg så dem, fortæller hun.

...jeg forelskede mig i dem med det samme, jeg så dem Sandie Munck

Sandie Munck begyndte at arbejde i Odense Zoo for 20 år siden. Allerede dengang havde hun en stor drøm om at blive dyrepasser, men hun begyndte karrieren med at sælge pommes frites i bistroen. Det var først flere år senere, at hun endelig fik lov at komme helt tæt på dyrene.

Foruden pingvinerne passer Sandie Munck også søløverne og sælerne.

- Jeg passer dem, som var de mine egne kæledyr. Når jeg er på ferie i to til tre uger, savner jeg dem hver dag, og glæder mig til at komme tilbage til dem for at se, om de har det godt, siger hun.

Sandie Munck passer og plejer dyrene med omhu. Hun lægger også vægt på, at man skal være opmærksom på alle dyrene.

- Det er for eksempel vigtigt at afkode pingvinernes vejrtrækning. De skal ikke trække vejret i for korte, små pust, så er der noget galt, fortæller hun.

Særligt én pingvin har hun et rigtig godt forhold til.

- Det er min yndlingspingvin. Hver gang jeg er på arbejde skal hun lige hen og sige hej til mig. Jeg kan mærke vi har et helt særligt bånd sammen.

Sandie Munck fortæller, at hun altid har haft et helt særligt forhold til dyr. Som barn observerede hun alt fra fugle og snegle til hunde og katte. Det tætte forhold til dyrene kan især mærkes, når de dør.

- Det værste jeg har oplevet var dengang, en af søløverne døde. Der græd jeg en hel dag, mindes hun.

Læs også Yrsa sejler igen: Kreaturer er kommet til Hjortø