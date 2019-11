Tæt på udsolgt: Startnumre til broløb bliver revet væk

Startnumrene til broløbet i juni 2020 blev sat til salg klokken 10 mandag formiddag, og klokken 15 var der solgt tæt på 7.000 startnume.

- Vi er både overraskede og superglade for den enorme opbakning der er, siger løbsleder Per Hansen.

Den store interesse for løbet betød, at nogle motionister kortvarigt oplevede nedbrud på siden brolob.dk.

Læs også Ny distance: Broløb skal begynde på Sprogø

- Det er jo nærmest et privilegie, at systemet grundet for mange brugere brød ned, lyder det fra løbslederen.

Forbud ophævet

Broløbet bliver afviklet 20. juni 2020 og udover den klassiske halvmaratondistance, er der også en såkaldt kvartmaratondistance på 10,5 kilometer, der går fra Sprogø til Knudshoved ved Nyborg.

Løbet blev sidste gang afholdt i 2017, men samme år besluttede den daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA), at det ikke længere skulle være muligt for løbere at krydse broen.

Men da Broløbet Storebælt altid er blevet afholdt hvert tredje år, så har en udskiftning på ministerposten betydet, at løbet kan vende planmæssigt tilbage i 2020.

Læs også Statsministeren vil give mulighed for at genoptage populært broløb

- Vi kan se, at Broløbet har fået massiv omtale i medierne denne gang på grund af den forrige ministers forbud. På nuværende tidspunkt har vi allerede solgt lige så mange startnumre, som vi gjorde i løbet af de første døgn i 2017, siger Per Hansen.

Unik mulighed

Selvom halvmaraton-distancen er udsolgt, så er der stadig mulighed for at afprøve formen på broen, hvis man altså kan nøjes med at løbe 10,5 kilometer fra Sprogø til Knudshoved på den nye kvartmaraton-distance.

- Vi meldte først denne distance ud søndag, og jeg tror lige, at løberne skal høre om nyheden og den unikke mulighed for at besøge Sprogø, før de melder sig til. Så jeg tror og håber, at vi snarest kan melde udsolgt på begge distancer, siger den begejstrede løbsleder.