Statslig arbejdsplads flyttes alligevel ikke: Stillinger slås op i Odense

Mens provinsen tørster efter statslige arbejdspladser, og København slår sig i tøjret over regeringens såkaldte udflytningplaner af statslige arbejdspladser, har udflytningsplanerne taget en ny drejning.

Den mindre statslige organisation Innovationsfonden skal stik imod planerne nemlig alligevel ikke flytte hovedkontoret til Aarhus, skriver Altinget.dk.

Derimod har politikerne hørt på fondens anbefalinger om at være tilstede der, hvor der kan rekrutteres de rette folk til at varetage fondens opgave - blandt andet i Odense.

Således undgår fonden en total udflytning og beholder kontor i Hovedstaden samtidig med, at man kan opgradere enkeltmandsoperationer i Odense og Aalborg til regulære afdelinger.

Den løsning er Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen, tilfreds med. Han oplyser til TV 2/Fyn, at man allerede i næste uge vil opslå ledige stillinger:

- Konkret vil vi slå job op i Odense. Vi skal bruge tre til fem personer, som har viden og erfaring indenfor velfærdsteknologi, robot- og droneområdet, siger Peter Høngaard Andersen, og tilføjer:

- Det er vigtigt, at vi er tilstede der, hvor fagdisciplinerne er koncenteret, så vi kan rekruttere de rigtige medarbejdere.

Peter Høngaard Andersen tror, at der kommer en styrket innovationsfond ud af den nye beslutning og fondens placering.

- Det var svært nok at rekruttere medarbejdere med de kompetencer, som vi har brug for i København, og den opgave ville blive endnu sværere i Aarhus, siger han.

I Odense har Innovationsfonden i øjeblikket til huse i Forskerparken, men vil efter al sandsynlighed flytte til nye lokaler i Videnbyen ved Syddansk Universitet.

- Vi vil gerne sidde tæt ved universitetet og har kig på nye lokale i Cortex Park. Hvis alt går vel, flytter vi ind der 1. januar, siger Peter Høngaard Andersen.

Innovationsfonden blev skabt i 2014 og etablerede sig for to år siden i Odense.

Fonden støtter fynske projekter

Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.



Herunder er fire eksempler på fynske projekter som Innovationsfonden har støttet:



Bedre patientbehandling

Under ledelse af Syddansk Universitet har seks års samarbejde i Patient-at-Home ført til 45 nye produkter, som gør det lettere at være patient i eget hjem. 13 er allerede solgt til sundhedssektoren. To til store internationale virksomheder. I alt har 66 virksomheder og en lang række kommuner, hospitaler og videninstitutioner samarbejdet om at skabe viden, udvikle løsninger, teste og få bruger-feedback på løsninger og metoder til at forbedre tilværelsen for patienter. Der er investeret 190 millioner kroner fra blandt andre Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum.



Fynske robotter i USA

80 robotvirksomheder med mere end 2.300 ansatte har gjort Fyn til et europæisk centrum for udviklingen af robotteknologi. Særligt robot-armene har fået solidt greb om det globale marked. Tilbage i 2007 investerede en forgænger til Innovationsfonden 15 millioner kroner i den fynske robotudvikling. Udviklingsprojektet, som blev døbt Handyman, var med til at kickstarte det fynske roboteventyr. Et eventyr som har skabt tusindvis af nye danske arbejdspladser. Et af flagskibene for den fynske robotudvikling er i dag virksomheden Universal Robots, der har udviklet robot-arme, som kan udføre meget avancerede industriopgaver.



Droner skal flyve sikkert

Trods der efterhånden flyver mange droner rundt, er den erhvervsmæssige brug af droner stærkt begrænset af, at piloten skal kunne se sin drone. Innvationsfondsprojekt på Syddansk Universitets dronecenter udvikler dronerne, så de kan flyve sikkert på egen hånd. Det skal eksempelvis bruges til at inspicere vindmøller til havs eller kontrollere, om skibe langs kysterne lever op til gældende miljøkrav. Projektet har potentiale til at blive kimen til et nyt erhvervseventyr. ”Vi ser ind i en fremtid, hvor droner bliver stadig mere almindelige. Det er derfor vigtigt, at vi kobler regulering og teknologi på en måde, så alle droneflyvninger bliver sikre og trygge for alle”, fortæller direktør i Innovationsfonden, Peter Høngaard Andersen og fortsætter:



Dansk biotek til kamp mod dødelig sygdom

I et flerårigt samarbejde med forskere fra Odense Universitetshospital og Innovationsfonden har virksomheden Nordic BIoscience udviklet nye metoder til tidlig opsporing af fibrose – en ofte dødelig sygdom, som kan ramme lunger og lever. Forskningen er publiceret i nogle af verdens mest anerkendte tidskrifter og siden finanskrisen er Nordic Bioscience vokset fra 25 til 150 ansatte. For forskerne på Odense Universitetshospital har samarbejdet været en adgangsbillet til den største bevilling i hospitalets historie. Bevillingen på 47 millioner kroner til konsortiet GALAXY, som projektet er en del af fra EU forskningsprogram Horizon 2020 til at forske videre i tidlig opsporing af skrumpelever og grundene dertil.



Kilde: Innovationsfonden